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Aşk Tesadüfleri Sever 2 konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever 2 ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

16.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Tesadüfleri Sever film serisi, vizyona girdiği ilk günden bu yana oldukça sevilen ve unutulmayan filmler arasında girdi. Aşk Tesadüfleri Sever 2 ara ara ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin ne zaman çekildiği, konusu ve oyuncuları merak edildi. İşte Aşk Tesadüfleri Sever 2 hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...

Aşk Tesadüfleri Sever 2 konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever 2 ne zaman çekildi, oyuncuları kim?

Aşk Tesadüfleri sever ilk olarak 2011 yılında vizyona girmişti. Çok sevilen filmin 2. serisi olan Aşk Tesadüfleri Sever 2 ise 2019 yılında vizyona giriş yaptı. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstendiği Aşk Tesadüfleri Sever'in konusu ve oyuncuları seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki Aşk Tesadüfleri Sever 2 konusu nedir? Aşk Tesadüfleri Sever 2 oyuncuları kim? İşte Aşk Tesadüfleri Sever 2...

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AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 KONUSU

Sema ve Niko geçmişte birbirbirini seven ancak aşkları imkânsız bir hâle gelmiş iki gençtir. Çünkü dönemin siyasi hassasiyeti dolayısıyla bir Türk-Rum gerginliği yaşanmaktadır. Her ne kadar duygularını özgürce yaşamak konusunda direnmeye çalışsalar da kader onları ayırır. Bu arada günümüzde yaşayan Defne ve Kerem adlı iki genç de bir barda tanışıp âşık olurlar. Onların ilişkisinde de inişli çıkışlı dönemler olur. Acaba ilk filmin tesadüflerle dolu örüntüsü devam filminde de kendisini gösterip bu iki hikâye arasında bir bağlantı kurulabilecek midir?

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AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 OYUNCULARI

Nesrin Cavadzade (Defne)
Yiğit Kirazcı (Kerem)
Elif Doğan (Sema'nın gençliği)
Aytaç Şaşmaz (Niko'nun gençliği)
Hülya Gülşen Irmak (Nuran)
Levent Can (Yorgo)
Türkü Turan (Aylin)
Eli Mango (Marika)
Zuhal Olcay (Sema)
Uğur Polat (Niko)
Erkan Can (Kemal)

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