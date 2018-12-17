Aşk üçgeni, kadınları pişirip komşularına yedirdi

Adam cinayetleri balık bıçağı ya da çekiçle işlediğini itiraf etti. Özellikle öldürdüğü kadınlardan birini 18 aylık kızının gözü önünde parçaladığını ve annesinin etlerini ertesi gün öğle yemeğinde kızına yedirdiğini söyledi.

Sorgularında caniler, bu eylemin 'arınma ayini'nin bir parçası olduğunu söylediler.

Gözaltının gerekçesi öncelikle hırsızlıktı ancak kanlı gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Üçlü caniler hedefledikleri kadınlarının evine iş teklifi yapma amacıyla giriyor kadınları öldürüp cesetlerini yedikten sonra, arta kalanları da hamurişinde kullanıp komşulara ve yerel barlara satıyorlardı.

Jorge Beltrao Negromonte da Silveira isimli adam, karısı Isabel Pires ve sevgilisi Bruna Cristina Oliveira, Nisan 2012'de gözaltına alındı.

"DÜNYAYA İYİLİK YAPTIK"

Canavar üçlü, işlediği kanlı cinayetleri savunurken, öldürdükleri kadınların gelecekte hırsız ve kalitesiz çocuklar doğuracağını söyleyerek, bu negatif enejileri yok ederek dünyaya iyilik yaptığını söyledi.

Üçlü canilerin dünyayı arındırmak ve nüfusu düşürmek amacı taşıyan bir cemaate mensup olduğu tahmin ediliyor.

57 yaşındaki cani adamın eskiden bir üniversitede profesör olduğu belirtildi.

"İNSAN ETİNİN DANA ETİNDEN BİR FARKI YOK"

Adam hapishanede verdiği bir röportajda ise kan donduran şu sözleri sarf etti;

"Bence insan etinin dana etinden bir farkı yok. Tatları aynı! Dana etinden daha lezzetli değil ama lezzetsiz de değil."

EVDEN YAMYAMLIK KİTABI ÇIKTI

Soruşturma sırasında adamın evinde 50 sayfalık bir kitap buldu. 32 bölümden oluşan kitapta kara büyü, eziyet ve yamyamlığa dair hikayeler yer alıyordu. Ayrıca adam kitapta, sürekli kadınları öldürmesini öğütleyen sesler duyduğu yazıyordu.



