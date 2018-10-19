MAGAZİN

Aşk ve Mavi dizisinde Keremcem hangi rolde oynuyor? Aşk ve Mavi 75. yeni bölümde Emrah'ın yerine Yaman rolüyle Keremcem geliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 23:15 | Son Güncelleme

Aşk ve Mavi dizisinin 75. yeni bölümünde, diziden ayrılan Emrah'ın yerine ünlü şarkıcı Keremcem rol almaya başlayacak. Keremcem'in Aşk ve Mavi dizisindeki rolü de belli oldu. Aşk ve Mavi 74. bölümde Emrah'ın canlandırdığı Ali karakteri ölüyor. Dizinin 75. bölümünde ise Fazıl Göreçki’nin gayrimeşru oğlu olan Yaman rolüyle Keremcem diziye dahil olacak.

Aşk ve Mavi dizisinde Keremcem hangi rolde oynuyor? Aşk ve Mavi 75. yeni bölümde Emrah'ın yerine Yaman rolüyle Keremcem geliyor

ATV'de Cuma akşamı ekrana gelen Aşk ve Mavi dizisinde Emrah'ın canlandırdığı Ali karakteri ölüyor. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Emrah ise Aşk ve Mavi'ye veda ediyor. Dizide yeni bölümde ise Keremcem katılıyor.

NTC Medya yapımcılığında ekranlara gelen,yönetmenliğini Hakan Arslan'ın üstlendiği,sevilen dizi 'Aşk ve Mavi'den ayrılacak olan Emrah'ın yerine Keremcem geliyor.

KEREMCEM AŞK VE MAVİ'DE YAMAN ROLÜNDE
Başrollerinde,Emrah, Burcu Kıratlı, Cüneyt Mete, Nur Yazar ve Ayşegül Ünsal gibi isimlerin yer aldığı "Aşk ve Mavi" dizisinin 75. bölümünün ardından Emrah diziye veda edecek. Emrah'ın ardından başrolü üstlenecek olan Keremcem'in rolünün detayları belli oldu. Fazıl Göreçki’nin gayrimeşru oğlu olan Yaman, Göreçki ailesinde köklü değişiklere sebep olacak ve yer yerinden oynayacak.

keremcem
Keremcem 75.bölümden itibaren dizide Yaman karakteriyle yer almaya başlayacak.

keremcem 2

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Cemal ve Yüksel'i bir arada gören Ali, aralarındaki ilişkiyi öğrenmeye çalışır. Elmas, çocuğunu doğurmak istemeyen bir kıza ulaşır. Kadını çocuğu doğurmasını ve kendisine vermesi için ikna eder. Elmas'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düşer. Cemal, Ali'nin kendisini takip ettiğini anlar ve Yüksel'le birlikte kardeşini atlatmak için bir plan yaparlar. Ama plan bozulur ve bir sırrın perdesi aralanır. Cemal iyice köşeye sıkışmıştır ama son hamlesini henüz yapmamıştır.

PARTNERCIA, Ağrı Dağı’nda! Böyle arıyorlarCIA, Ağrı Dağı’nda! Böyle arıyorlar
Şahan Gökbakar 20 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! 'Küçükken daha yaşlıymışsın'Şahan Gökbakar 20 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! 'Küçükken daha yaşlıymışsın'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aşk ve Mavi aşk ve mavi 75. yeni bölüm aşk ve mavi keremcem aşk ve mavi keremcem hangi rolde keremcem Aşk ve Mavi yeni bölüm aşk ve mavi emrah öldü mü

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni anne olan Banu Parlak kimdir? Instagram fenomeni şarkıcı Banu Parlak nereli ve kaç yaşında?

Yeni anne olan Banu Parlak kimdir? Instagram fenomeni şarkıcı Banu Parlak nereli ve kaç yaşında?

Şahan Gökbakar 20 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! 'Küçükken daha yaşlıymışsın'

Şahan Gökbakar 20 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! 'Küçükken daha yaşlıymışsın'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinden kızları Lila'yla ilk fotoğraf! Lila'ya Instagram hesabı açtılar

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu çiftinden kızları Lila'yla ilk fotoğraf! Lila'ya Instagram hesabı açtılar

Hülya Avşar'dan cesur paylaşımlar!

Hülya Avşar'dan cesur paylaşımlar!

Burnu kırılan Berkay sahnelere dönüyor

Burnu kırılan Berkay sahnelere dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.