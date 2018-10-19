Aşk ve Mavi dizisinde Keremcem hangi rolde oynuyor? Aşk ve Mavi 75. yeni bölümde Emrah'ın yerine Yaman rolüyle Keremcem geliyor

ATV'de Cuma akşamı ekrana gelen Aşk ve Mavi dizisinde Emrah'ın canlandırdığı Ali karakteri ölüyor. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Emrah ise Aşk ve Mavi'ye veda ediyor. Dizide yeni bölümde ise Keremcem katılıyor.

NTC Medya yapımcılığında ekranlara gelen,yönetmenliğini Hakan Arslan'ın üstlendiği,sevilen dizi 'Aşk ve Mavi'den ayrılacak olan Emrah'ın yerine Keremcem geliyor.

KEREMCEM AŞK VE MAVİ'DE YAMAN ROLÜNDE

Başrollerinde,Emrah, Burcu Kıratlı, Cüneyt Mete, Nur Yazar ve Ayşegül Ünsal gibi isimlerin yer aldığı "Aşk ve Mavi" dizisinin 75. bölümünün ardından Emrah diziye veda edecek. Emrah'ın ardından başrolü üstlenecek olan Keremcem'in rolünün detayları belli oldu. Fazıl Göreçki’nin gayrimeşru oğlu olan Yaman, Göreçki ailesinde köklü değişiklere sebep olacak ve yer yerinden oynayacak.



Keremcem 75.bölümden itibaren dizide Yaman karakteriyle yer almaya başlayacak.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal ve Yüksel'i bir arada gören Ali, aralarındaki ilişkiyi öğrenmeye çalışır. Elmas, çocuğunu doğurmak istemeyen bir kıza ulaşır. Kadını çocuğu doğurmasını ve kendisine vermesi için ikna eder. Elmas'ın hamilelik haberi konağa bomba gibi düşer. Cemal, Ali'nin kendisini takip ettiğini anlar ve Yüksel'le birlikte kardeşini atlatmak için bir plan yaparlar. Ama plan bozulur ve bir sırrın perdesi aralanır. Cemal iyice köşeye sıkışmıştır ama son hamlesini henüz yapmamıştır.

