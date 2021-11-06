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Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı

06.11.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayında Cenk Küpeli ile boşanan Demet Şener, 2 ay önce iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, Kapodokya'da tatil yaptı. Aşka gelen Şener ise Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle pozlarını paylaştı. Şener'in parmağındaki tektaş yüzük ise kafaları karıştırdı.

Aşka gelen Demet Şener ilk kez yeni sevgilisiyle pozlarını paylaştı

Demet Şener, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tolga Arman'la Kapodokya'ya tatil yapmaya gitti. Çiçeği burnunda aşıklar birçok yerde romantik pozlar paylaşmayı da ihmal etmedi.
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TEKTAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 782 bin takipçisi bulunan Demet Şener, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını da ilk kez sevenlerinin beğenisine sundu. Şener karelere, "Harika bir tatilin ardından" yazarak kalp emojileri koydu. Balona binerek fotoğraf çektiren ikiliden Demer Şener'in parmağındaki tektaş ise akıllara evlilik teklifi aldığı iddiasını getirdi.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM GECİKMEDİ

Eski mankenin paylaşımına Ebru Şallı, Seda Sayan, Selin Ciğerci, Ebru Akel, Uğurkan Erez ve Yeşim Salkım gibi ünlü isimlerden destek yorumları geldi.

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Demet Şener
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