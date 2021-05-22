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Aşka gelen Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisi Necati Kocabay dudak dudağa poz!

22.05.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kefaret adlı dizide Zeynep karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay aşka geldi. Başarılı oyuncu, şu sıralar evlilik hazırlığı yaptığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile romantik bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Yeşilçay'ın sevgilisi ile dudak dudağa pozu çok konuşuldu.

Aşka gelen Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisi Necati Kocabay dudak dudağa poz!

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran Kefaret adlı dizide Mert Fırat ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeşilçay, nikah masasına oturmak için gün saydığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile çekindiği aşk dolu karesini İnstagram hesabından paylaştı. Uzun süredir aşk yaşadığı Kocabay ile dudak dudağa pozlarını yayınlayan Yeşilçay, altına "Aşkım benim" notunu düştü.

AŞKA GELİNCE KENDİSİNE HAKİM OLAMADI

45 yaşındaki güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay aşka geldi. Hayatını 'N.Ö.' ve 'N.S.' diye ayırmak gerektiğini dile getiren ünlü oyuncu, sevgilisiyle Necati Kocabay dudak dudağa fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı. Başarılı oyuncu, paylaştığı bu fotoğrafa, "Aşkım benim" notunu düştü.

Aşka gelen Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisi Necati Kocabay dudak dudağa poz!

"BANA ŞARKI BESTELEMİŞ"

Uzun süredir aşk yaşadığı Necati Kocabay ile evlenecekleri yönünde çıka haberler ile sık sık gündeme gelen oyuncu, sevgilisinden aldığı teklifi katıldığı bir programda anlatmıştı. Aldığı evlilik teklifini büyük bir heyecanla anlatan Yeşilçay, “Bir sabah evdeyiz, benim için yaptığı müzik listesini açtı. Dinliyoruz, gayet normal rutinlerimize devam ediyoruz, sabah kahvesi falan...

Bir şarkı çıktı birden. Aaa! Onun sesi! Bana özel şarkı bestelemiş! Şarkı şöyle, sıkı durun! ‘Benimle evlenmen lazım. Ömür boyu ayaklarını ben ısıtırım. Soğanları ben doğrarım. Seni hiç ağlatmam, hep güldürürüm. Sımsıkı sarılırım. Benimle evlenmen lazım...’ Çok romantikti bir andı. Aşkım benim” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
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