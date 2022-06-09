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Askeri kışlada kırmızı alarm! Seks partisinden sonra ülke karıştı...

09.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Colchester merkezli bir özel Hava Taarruz Tugayının askerlerinin, kışlalarına aldıkları bir kadınla seks partisi yaptıkları iddia edildi. Olay genç kadının hastalık taşıdığı bilgisinin orduya iletilmesi sonucu ortaya çıktı. Genç kadının bir süredir defalarca kışlaya sızdırıldığı ve birçok askerle ilişkiye girdiği anlaşıldı. Askeri polis şimdi, onlarca askerin kızıl saçlı bir kadınla cinsel ilişkiye girerken kaydedilen görüntülerini araştırıyor.

Askeri kışlada kırmızı alarm! Seks partisinden sonra ülke karıştı...

İngiltere, Colchester'daki özel Paraşüt Alayı'ndan sızan müstehcen bir videoda birden fazla askerin kızıl saçlı bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği görüldü. Kadının bir süredir Colchester'daki Merville Kışlası'na sızdırıldığı ve onlarca askerle cinsel birliktelik yaşadığı iddia edildi. KaBir süre sonra kadının cinsel yolla bulaşan bir virüs taşıdığı öğrenilince, tüm olay ortaya çıktı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TAM 31 ASKER TESTE ÇAĞRILDI

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Genç kadının uçuk virüsü taşıdığı bilgisi orduya iletilince, cinsel aktiviteye katılan herkesin hastalık endişesiyle kendilerini test ettirmeye çağırıldığı iddia edildi. Olayın ardından kadının son 5 ayda en az 30 kez kez kışlayı ziyaret ettiği ve toplam 31 askerle cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, askerlerden birinin kadınla cinsel ilişkiye girerken bir başka askeri selamladığı anlar bile görülüyordu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kraliyet Askeri Polisinin bir soruşturma başlattığı ve ordu komutanlarının iddia edilen olay nedeniyle şoke olduğu söylendi. Rapor edilen soruşturmanın, kadının kışlaya nasıl getirildiğini ve herhangi bir askeri emrin ihlal edilip edilmediğini araştırdığı bildirildi. Bir Ordu sözcüsü "Ordu, tüm personelden en yüksek davranış standartlarını bekliyor. Bu standartları korumayan herkes soruşturulacak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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