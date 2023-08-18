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    4. Askerlikten kaçan bakan ABD'de kamyon şoförü oldu! Şaşırtan olay

    Askerlikten kaçan bakan ABD'de kamyon şoförü oldu! Şaşırtan olay

    18.08.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Rusya Ukrayna savaşındaki gerginlik devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin genel seferberlik çağrısı yaptı. Savaşa katılmak istemeyenler arasında Denis Sharonov da yer aldı. Askere alınmak istemeyen Rusya'nın kuzeyindeki Komi Cumhuriyeti'nin eski Tarım Bakanı Denis Sharonov ABD'ye gitti.

    Rus lider Putin'in Ukrayna-Rusya savaşının seyrini değiştirecek seferberlik ilanının ardından askere gitmek istemeyen bazı vatandaşlar farklı yollara başvurdular. Rusya'nın kuzeyindeki Komi Cumhuriyeti'nin eski Tarım Bakanı Denis Sharonov da bu isimler arasında yer aldı.

    Aralık 2020'den ocak 2022'ye kadar Komi hükümetinde bakan olarak görev yapan 48 yaşındaki Sharonov, eylül ayında Rusya'dan kaçtığını açıkladı.

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    “PEK ÇOK İNSAN SEÇİMİMİ ANLAMIYOR”

    The Guardian'ın haberine göre 15 Ağustos'ta RTVI televizyonuna konuşan Sharonov "Pek çok insan benim seçimimi anlamıyor. Benimle alay ediyorlar. Vites küçülttüğümü, bölge bakanlığından kamyon şoförlüğüne geçtiğimi söylüyorlar" dedi ve yaptığı işten gurur duyduğunu açıkladı.

    rusya

    Sharonov'un bir zamanlar Komi'deki yetkililerle ve yerel çiftçilerle takım elbiseli ve kravatlı bir toplantı yaptığı fotoğraflarıyla dolu olan Instagram'ı, şimdi ülke çapında bir yolculuğa çıkan bir seyahat blog yazarına benziyor.

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