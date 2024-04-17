Aşkın Nur Yengi'nin 'emekli maaşı' yorumu olay oldu! '10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam...'

90'lı yıllara albüm ve şarkılarıyla damga vuran Aşkın Nur Yengi şimdilerde yeni bir albüm hazırlığında. Konserlerine devam eden ünlü şarkıcı sempatik tavırları ve samimi halleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

1980’li yıllarda vokalistliğini yaptığı Sezen Aksu’nun son dönemde sahneye çıkmaması hakkında konuşan Yengi, "Bir zaman geldiğinde işi kıymeti ve değerinde sonlandırmak lazım. Üretkenliği devam ediyor. Sahnede olmak istemiyor olabilir. Belki sonra özel bir konser verebilir" dedi.

'10 BİN TL İLE...'

Aşkın Nur Yengi emekli maaşo yorumuyla da dikkat çekti. 10 bin TL emeklilik maaşı için sanatçı, "10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam. Ana işi yapıp, emekliliği ikinci meslek olarak görmek zorunda kalacağım" açıklamasını yaptı.

Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuş aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Ünlü çift, 2012 yılında da tek celsede boşanmıştı.