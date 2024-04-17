MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahane Hayatım'ın yıldızı Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı! Yeni sevgilisi eski TFF başkanının oğlu çıktı

Şahane Hayatım'ın yıldızı Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı! Yeni sevgilisi eski TFF başkanının oğlu çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 08:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde başrollerini Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Zaman zaman özel hayatıyla da adından söz ettiren Cavadzade ünlü iş insanıyla görüntülendi. Güzel oyuncunun yeni sevgilisi eski TFF başkanının oğlu çıktı.

Şahane Hayatım'ın yıldızı Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı! Yeni sevgilisi eski TFF başkanının oğlu çıktı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Şahika' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde rol alıyor.

ARADIĞI AŞKI BULDU

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Nesrin Cavadzade zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor. Son olarak Gökhan Alkan ile birliktelik yaşayan ünlü isim aradığı aşkı sonunda buldu.

nesriiiin

ÜNLÜ İŞ İNSANIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde sevgilisini annesiyle tanıştırdığını söyleyen Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı. Cavadzade'nin yeni sevgilisi eski TFF başkanının oğlu çıktı.

nesrin 2

MuhabirOnline'ın özel haberine göre; Nesrin Cavadzade önceki akşam eski TFF Başkanı Servet Yardımcı’nın oğlu Kaan Yardımcı ile görüntülendi.

nesrin

İkili kameraları görünce sorulara cevap vermeden mekandan ayrıldı.

Aşk orucunu bozdu! Güzel isimle yakalandı Aşk orucunu bozdu! Güzel isimle yakalandı

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Leopar desenli mayosuyla poz verdi! 'Kükreyin' notu olay olduLeopar desenli mayosuyla poz verdi! 'Kükreyin' notu olay oldu
Kılıçdaroğlu sorusu! "Abdullah Gül gibi..."Kılıçdaroğlu sorusu! "Abdullah Gül gibi..."
Aldatma sahnesinde figüran ilanında bomba detay: 'Öpüşme göreceğiz gibi...'Aldatma sahnesinde figüran ilanında bomba detay: 'Öpüşme göreceğiz gibi...'
Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Oyuncu sevgilisi tuna ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
'Camide kaçak göçmen' iddiası! Kurs hocası ilk kez anlattı

'Camide kaçak göçmen' iddiası! Kurs hocası ilk kez anlattı

Antalya’daki teleferik kazası ile ilgili çok konuşulacak iddia! ‘Seçimden sonra yapılacaktı’

Antalya’daki teleferik kazası ile ilgili çok konuşulacak iddia! ‘Seçimden sonra yapılacaktı’

Denizli'de skandal görüntü! Ateşe verildi

Denizli'de skandal görüntü! Ateşe verildi

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası ilk açıklama

Aldatma sahnesinde figüran ilanında bomba detay: 'Öpüşme göreceğiz gibi...'

Aldatma sahnesinde figüran ilanında bomba detay: 'Öpüşme göreceğiz gibi...'

İlk sıranın sahibi Süper Lig'den! Dünyanın en korkutucu stadını seçtiler

İlk sıranın sahibi Süper Lig'den! Dünyanın en korkutucu stadını seçtiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Günün fırsat ürünleri burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.