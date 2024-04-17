Şahane Hayatım'ın yıldızı Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı! Yeni sevgilisi eski TFF başkanının oğlu çıktı

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde hayat verdiği 'Şahika' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade şimdilerde Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde rol alıyor.

ARADIĞI AŞKI BULDU

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Nesrin Cavadzade zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor. Son olarak Gökhan Alkan ile birliktelik yaşayan ünlü isim aradığı aşkı sonunda buldu.

ÜNLÜ İŞ İNSANIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde sevgilisini annesiyle tanıştırdığını söyleyen Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı. Cavadzade'nin yeni sevgilisi eski TFF başkanının oğlu çıktı.

MuhabirOnline'ın özel haberine göre; Nesrin Cavadzade önceki akşam eski TFF Başkanı Servet Yardımcı’nın oğlu Kaan Yardımcı ile görüntülendi.

İkili kameraları görünce sorulara cevap vermeden mekandan ayrıldı.