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  4. Aşkın Tarifi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Naz ve Fırat hislerini sorguluyor

Aşkın Tarifi 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Naz ve Fırat hislerini sorguluyor

10.08.2021 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin romantik komedi türündeki yaz dizisi Aşkın Tarifi 9. son bölümüyle ekrana geldi. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrollerde oynadığı Aşkın Tarifi'nin 10. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Aşkın Tarifi yeni bölüm fragmanında, Naz ve Fırat hislerini sorguluyor. Naz da Fırat da yaşadıklarının etkisinden kurtulmayı başaramaz. Kendilerini aşkın tarifini sorgularken bulurlar.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin Aşkın Tarifi dizisinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor. Aşkın Tarifi 9 Ağustos Pazartesi akşamı 9. son bölümüyle ekrana geldi. Aşkın Tarifi'nin 16 Ağustos Pazartesi ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

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AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın Tarifi'nin 9 Ağustos Pazartesi yayınlanan 9. bölümde Naz'ın oynadığı büyük intikam oyunu, Fırat ile Naz arasında yepyeni bir aşk-nefret savaşı başlatır.

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Restorana inadına geri dönen Fırat ve onu göndermeye kararlı olan Naz arasında geçecek oyunlar tehlikeli boyutlara gelecektir.

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Kariyeri bitirilen Taylan bundan dolayı Fırat'ı sorumlu tutacak, hem Fırat'ı Naz'dan koparıp kendine çekmek hem de profesyonel hayatında tekrar çıkış yakalamak için farklı yollar arayacaktır.

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Taylan'ın oyunları sonucunda büyük bir açmaza düşen Naz ve Fırat ne yapacaktır?

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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Aşkın tarifi dizisi Serra Arıtürk
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