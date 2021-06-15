Aşkın Tarifi 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Fırat, Taylan'a saldırıyor!

Her Pazartesi saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Aşkın Tarifi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Naz ansmandaki olayı ve karşılaştığı bu hadsizliği içine sindirememiş, Fırat’ı işten kovmuştu. Peki Aşkın Tarifi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Aşkın Tarifi dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Naz, Fırat’ın dünyasıyla ilk defa bu sayede karşılaşır. Fırat’ın sıcacık dünyası, buzlar kraliçesi Naz’ın bile yavaş yavaş erimesine sebep olacaktır. Fırat ve Naz, Fırat’ın mahallesinde bol sürprizli ve hiç unutamayacakları bir akşam geçirirler. Fakat diğer tarafta Taylan da boş durmaz. Fırat ve Naz, Taylan’ın yeni hamlesiyle beraber şaşkına dönecektir.
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