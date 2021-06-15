Aşkın Tarifi 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Fırat, Taylan'a saldırıyor!

Her Pazartesi saat 20:00'da Kanal D'de yayınlanan sevilen dizi Aşkın Tarifi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Naz ansmandaki olayı ve karşılaştığı bu hadsizliği içine sindirememiş, Fırat’ı işten kovmuştu. Peki Aşkın Tarifi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (3. BÖLÜM)

Aşkın Tarifi dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (2. BÖLÜM)

bölümde, lansman gecesindeki öpüşme vakası, herkeste şok etkisi yaratmıştır. Naz, karşılaştığı bu hadsizliği içine sindiremez ve Fırat’ı işten kovar. Diğer yandan Taylan, Fırat’ın bunu yapmasının ardındaki nedeni aramaya başlar. Fırat ise utanç içindedir. Naz’a kendisini affettirmeyi kafasına koymuştur. Bunun için yapacağı şeylerle işler bir anda tersine döner ve bu kez Naz’ın Fırat’ı restorana dönmeye ikna etmesi gerekir.

Naz, Fırat’ın dünyasıyla ilk defa bu sayede karşılaşır. Fırat’ın sıcacık dünyası, buzlar kraliçesi Naz’ın bile yavaş yavaş erimesine sebep olacaktır. Fırat ve Naz, Fırat’ın mahallesinde bol sürprizli ve hiç unutamayacakları bir akşam geçirirler. Fakat diğer tarafta Taylan da boş durmaz. Fırat ve Naz, Taylan’ın yeni hamlesiyle beraber şaşkına dönecektir.

