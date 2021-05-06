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Aşkın Tarifi dizisinden ilk fragman yayınlandı! Aşkın Tarifi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

06.05.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin yeni dizisi Aşkın Tarifi’nden ilk fragman yayınlandı. Kadir Doğulu'nun Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefi canlandıracağı dizi Haziran ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak. İşte heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak olan Aşkın Tarifi'nin konusu ve oyuncu kadrosu.

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk’ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

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AŞKIN TARİFİ KONUSU NEDİR?

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister.

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Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler.

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Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır.

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Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

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Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi?

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Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?
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Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

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Kadir Doğulu
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