'Asla bedenime dokunmasınlar' deyip canlı yayında intihar etti

Olay, saat 02.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yalkı Deresi kenarındaki boş arazide meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası olan Zeki Ö., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakınları yayına katılıp, Zeki Ö.'yü intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Zeki Ö. "Herkes hakkını helal etsin. Yarın cenazemde imam, hacı, hoca asla benim bedenime dokunmasınlar" dedikten sonra yanındaki tabancayı başına dayayıp, ateşledi.
İhbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, Zeki Ö.nün cansız bedenini buldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
(DHA)
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