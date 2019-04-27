Mynet Trend

'Asla bedenime dokunmasınlar' deyip canlı yayında intihar etti

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 27.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Zeki Ö. (39) sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında başına tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

'Asla bedenime dokunmasınlar' deyip canlı yayında intihar etti

Olay, saat 02.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Yalkı Deresi kenarındaki boş arazide meydana geldi. Evli ve 4 çocuk babası olan Zeki Ö., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakınları yayına katılıp, Zeki Ö.'yü intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Zeki Ö. "Herkes hakkını helal etsin. Yarın cenazemde imam, hacı, hoca asla benim bedenime dokunmasınlar" dedikten sonra yanındaki tabancayı başına dayayıp, ateşledi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, Zeki Ö.nün cansız bedenini buldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

canli-yayinda-tabancayla-intihar-etti_9208_dhaphoto4

canli-yayinda-tabancayla-intihar-etti_9208_dhaphoto1

(DHA)

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleriYeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
Başta kendini öldürmeyi bile düşündü! Ama şimdi... Başta kendini öldürmeyi bile düşündü! Ama şimdi...
Köpeğe tecavüz iddiasıyla 2 kişiye gözaltıKöpeğe tecavüz iddiasıyla 2 kişiye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın incirliova intihar canlı yayında intihar
 

En Çok Okunan Trend Haberler

AYM binasında skandal fotoğraflar

AYM binasında skandal fotoğraflar

Fuhuş yapan kadınların gerçek meslekleri şoke etti

Fuhuş yapan kadınların gerçek meslekleri şoke etti

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başta kendini öldürmeyi bile düşündü! Ama şimdi...

Başta kendini öldürmeyi bile düşündü! Ama şimdi...

Köpeğe tecavüz iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

Köpeğe tecavüz iddiasıyla 2 kişiye gözaltı

Bu bölgeye 40 saniye buz tutun! Olacaklar şoke edici

Bu bölgeye 40 saniye buz tutun! Olacaklar şoke edici

Kısa mı uzun mu? İşte şoke edici değişim

Kısa mı uzun mu? İşte şoke edici değişim

Erdek'te zehirli et verilen kedi ve köpekler öldü

Erdek'te zehirli et verilen kedi ve köpekler öldü

Fuhuş yapan kadınların gerçek meslekleri şoke etti

Fuhuş yapan kadınların gerçek meslekleri şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.