Aslan Kral filminin Avrupa galasına Beyonce ve Meghan Markle damga vurdu

Kral (The Lion King) filminin Avrupa galası dün akşam İngiltere’nin başkenti Londra’da yapıldı. Filmin seslendirme kadrosunda yer alan ünlü şarkıcı Beyonce, geceye, eşi Jay-Z ile birlikte katıldı.

Beyonce, geceye, derin yırtmaçlı sarı renkteki elbisesiyle damga vurdu. İngiliz basını, Beyonce için, “Kıyafetiyle galada rol çaldı” yorumunu yaptı.

Galanın en önemli konukları Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle oldu.

Henüz dokuz haftalık olan bebeği Archie’yi evde bırakarak galaya katılan Meghan Markle’ın Beyonce ile kucaklaşma anı, gecenin en dikkat çekici karesiydi.

Üç çocuk annesi olan Beyonce, kraliyet üyesi olarak ilk kez galaya katılan çiçeği burnunda anne Meghan Markle’a ebeveynlik tavsiyesinde bulundu.

Archie için, “Çocuk güzel bir bebek” diyen Beyonce, Markle ve Prens Harry’ye, “Daima kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin” dedi.

Galaya Jason Wu imzalı 3454 sterlinlik siyah elbisesiyle katılan Meghan Markle, elbisesini 1680 sterlinlik Gucci çanta ve 640 sterlinlik Aquazzura marka ayakkabılarla tamamladı.

Kraliyet çifti, galanın yapıldığı salonun dışında bekleyen hayranlarını selamlamayı da ihmal etmedi.

Çift aynı zamanda galada Elton John, Pharrell Williams gibi sanatçılarla da selamlaştı.

