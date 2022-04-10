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Aslı Bekiroğlu ceketini açıp poz verdi! Kubilay Aka yanıtı

10.04.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Kubilay Aka ile anılan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu Asmalımescit'te görüntülendi. Sütyen üstüne ceket giyen Aslı Bekiroğlu'nun keyfi yerindeydi. Ceketinin önünü açıp pozlar veren oyuncu Kubilay Aka iddiaları hakkında da net konuştu.

Aslı Bekiroğlu ceketini açıp poz verdi! Kubilay Aka yanıtı

Aslı Bekiroğlu, Asmalımescit'te bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Giydiği cesur kıyafet ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Kubilay Aka ile arkadaş olduklarını ve konuştuklarını söyledi.

Bekiroğlu, "Bugün yine seni gazeteciler sordu" diyerek, Aka'yla sohbet ettiğini belirtti. Snob Magazin'in haberine göre; kalbinin her zaman aşka açık olduğunu söyleyen oyuncu, "Sevgi dolu bir insanım. Birisinin hayatında olduğu zaman saklamam. Aynı sektörden birisiyle zamanında bir ilişkim vardı. Ben seviyorsam neden zor olsun ki" dedi.

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Keyfinin yerinde olduğu gözlenen oyuncu, yaptığı danslarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Aslı Bekiroğlu sütyen-ceket kombiniyle de beğeni topladı. Ünlü isim ceketinin önünü açarak tarzını göstermekten çekinmedi.

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Aslı Bekiroğlu
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