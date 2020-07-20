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Aslı Bekiroğlu'dan mayolu poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 17:36 | Son Güncelleme

Oyuncu Aslı Bekiroğlu tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor. Son olarak mayolu fotoğraflarını paylaşan Bekiroğlu, altına "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu, simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor" notunu düştü.

Aslı Bekiroğlu'dan mayolu poz

Tatil sezonunu Ayvalık'ta açan Aslı Bekiroğlu, rotayı Alaçatı'ya çevirdi.

Gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkaran Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan ile birlikte geçirdiği keyifli anları da takipçileriyle paylaşıyor.

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Oyuncu geçtiğimiz gün pembe mayolu karelerini Instagram hesabına ekledi.

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Aslı Bekiroğlu, pozlarına "Etine dolgun yaramaz kız çocuğu, simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor" notunu düştü.

Bekiroğlu, paylaşımıyla takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.


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