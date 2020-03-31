Aslı Bekiroğlu evden paylaştı! 'Biz çıkmıyoruz'

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak isteyen Aslı Bekiroğlu, kendisini ve sevgilisi Can Koçkan'ı karantinaya aldı

Bekiroğlu, Koçkan ile çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayarak, "Biz iki kukumav kuşu evdeyiz" ifadelerini kullandı. Takipçilerine 'Evde kal' mesajı veren Bekiroğlu'nun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Geçtiğimiz aylarda siber zorbalığa maruz kalan oyuncu Aslı Bekiroğlu, konuyla ilgili, "Zor bir dönem geçirdim ama çok destek aldım" diyerek şu ifadelere yer vermişti:

"Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten herkesin bir noktada iyi kalpliliğe ve nezakete ihtiyacı olabilir. Bundan sonra bunun kimsenin başına gelmemesi için ne yapabiliriz, birbirimize nasıl destek oluruz, nasıl beraber oluruz bunları konuşmamız lazım. Ben burada başkalarının başına gelmesin diye umut olarak duruyorum."



