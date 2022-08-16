Aslı Bekiroğlu'nun panik anları! Yüzünde cam sebil patladı

İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol alan 27 yaşındaki başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu, Yönetmen Mustafa Kotan ile şakalaşırken talihsiz bir kaza yaşadı.

YÜZÜNE PATLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve eğlenceli halleriyle sık sık gündeme gelen Bekiroğlu, Kotan'ın tuttuğu sebilden şerbet içmeye çalıştı. Oyuncunun musluğunu sert bir şekilde çevirdiği sebil yüzüne patladı. Büyük bir tehlike atlatan Bekiroğlu, bir an neye uğradığını şaşırdı.

