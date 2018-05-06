Aslı Enver'dan ayrılan Murat Boz'un ferrarisi olay oldu

Üç yıldır aşk yaşadığı Aslı Enver’den geçtiğimiz hafta olaylı bir şekilde ayrılan Murat Boz, önceki akşam Etiler’de görüntülendi.

Bir mekânda Acun Ilıcalı ile bir araya gelen popçu, çıkışta yeni aldığı son model Ferrari’si ile görüntülendi. Ayrılık sonrası yurtdışı tatiline giden ve geldikten sonra kendisini lüks araç ile ödüllendiren Boz’un moralinin hâlâ bozuk olduğu öğrenildi.

700 BİN EURO VERDİ!

Ünlü popçunun yeni otomobiline 700 bin Euro (yaklaşık 3,5 milyon lira) verdiği iddia edildi. (Hürriyet)



