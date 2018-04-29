MAGAZİN

Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz ayrılık acısını Uzak Doğu'da unutacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

2,5 yıllık ilişki sürpriz bir kararla bitmişti... Aslı Enver ile ayrılan Murat Boz, ayrılık acısını böyle atlatacak

Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz ayrılık acısını Uzak Doğu'da unutacak

Aslı Enver’le 2 buçuk yıllık ilişkisi sona eren Murat Boz, kafa dinlemek için Uzak Doğu’ya gidecek.

Dostlarına ayrılık sonrası sinirlerinin çok yıprandığını söyleyen şarkıcı, 10 gün tatil yapacak.

AYRILIK NEDENİ ÇOK KONUŞULDU!

Ayrılık nedeniyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Murat Boz'un Amerika'da eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu ile görüştüğü ileri sürüldü. Sakuçoğlu bunu yalanladı.

Aslı Enver, Murat Boz'la olan fotoğraflarını sildi ve takibi bıraktı. Boz'dan da karşı hamle geldi.


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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Murat Boz

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