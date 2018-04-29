Aslı Enver'den ayrılan Murat Boz ayrılık acısını Uzak Doğu'da unutacak

Aslı Enver’le 2 buçuk yıllık ilişkisi sona eren Murat Boz, kafa dinlemek için Uzak Doğu’ya gidecek.

Dostlarına ayrılık sonrası sinirlerinin çok yıprandığını söyleyen şarkıcı, 10 gün tatil yapacak.

AYRILIK NEDENİ ÇOK KONUŞULDU!

Ayrılık nedeniyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Murat Boz'un Amerika'da eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu ile görüştüğü ileri sürüldü. Sakuçoğlu bunu yalanladı.

Aslı Enver, Murat Boz'la olan fotoğraflarını sildi ve takibi bıraktı. Boz'dan da karşı hamle geldi.



