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Aslı Enver'den Murat Boz hamlesi! Dikkatlerden kaçmadı

30.01.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Aslı Enver'den Murat Boz hamlesi! Dikkatlerden kaçmadı

Aslı Enver, eski sevgilisi Murat Boz'un fan sayfasını takibe aldı. Ünlü oyuncunun bu hareketi sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı ve "Aslı, Murat'ı stalklıyor" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

'Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı.

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Enver ve Boz ayrılıklarından sonra, sosyal medyada birbirleriyle ilgili davranışlarla gündeme geliyor.

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Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti. Bu kez de Aslı Enver, şaşırtan bir harekette bulundu.
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Aslı Enver, Boz'un fan hesabını takip etti. Bunu farkeden Instagram kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. Enver'in bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.

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Murat Boz'un evliliğe yanaşmaması sebebiyle Aslı Enver'in ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.

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