Kourtney Kardashian'ın 15 yaşındaki oğlu baba mı oldu? Çok sinirlendi

Kourtney Kardashian ile Scott Disick'in oğulları gündeme bomba gibi düştü. Söylentilere göre, 15 yaşındaki Mason Disick eski sınıf arkadaşından bebek sahibi oldu.

Sosyal medya hesabında yapılan bir soru-cevap etkinliğinde Mason'a bir çocuğu olup olmadığı soruldu. Mason da "Evet, oldu" yanıtını verdi.

45 yaşındaki Kourtney Kardashian oğluyla ilgili iddialar sonrasında "Kendim veya ailemle ilgili söylentiler veya komplo teorileriyle ilgili nadiren açıklama yaparım ancak çocuğumla ilgili ve herhangi birinin bu yalanların uzaktan yakından doğru olduğunu düşünmesine izin vermek yanlış geliyor. Doğru değiller. Mason'ın bir çocuğu yok" dedi.

Kardashian, Mason adına açılan hesapların sahte olduğunu "Oğlum mahremiyetine gerçekten önem veriyor ve tüm medyadan lütfen saygılı olmalarını rica ediyorum. Önünde güzel bir hayat olan bir çocuk. Lütfen yanlış hikayeler yaymayı ve yalanlar uydurmayı bırakın" sözleriyle açıkladı.