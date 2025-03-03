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Kourtney Kardashian'ın 15 yaşındaki oğlu baba mı oldu? Çok sinirlendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 15:13
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Kourtney Kardashian ile Scott Disick'in 15 yaşındaki oğlu Mason hakkındaki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Mason'un baba olduğu iddiaları sonrası ünlü isim patladı.

Kourtney Kardashian'ın 15 yaşındaki oğlu baba mı oldu? Çok sinirlendi

Kourtney Kardashian ile Scott Disick'in oğulları gündeme bomba gibi düştü. Söylentilere göre, 15 yaşındaki Mason Disick eski sınıf arkadaşından bebek sahibi oldu.

Sosyal medya hesabında yapılan bir soru-cevap etkinliğinde Mason'a bir çocuğu olup olmadığı soruldu. Mason da "Evet, oldu" yanıtını verdi.

45 yaşındaki Kourtney Kardashian oğluyla ilgili iddialar sonrasında "Kendim veya ailemle ilgili söylentiler veya komplo teorileriyle ilgili nadiren açıklama yaparım ancak çocuğumla ilgili ve herhangi birinin bu yalanların uzaktan yakından doğru olduğunu düşünmesine izin vermek yanlış geliyor. Doğru değiller. Mason'ın bir çocuğu yok" dedi.

15 yaşındaki oğlu baba mı oldu? Şoke eden olay 15 yaşındaki oğlu baba mı oldu? Şoke eden olay

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Kardashian, Mason adına açılan hesapların sahte olduğunu "Oğlum mahremiyetine gerçekten önem veriyor ve tüm medyadan lütfen saygılı olmalarını rica ediyorum. Önünde güzel bir hayat olan bir çocuk. Lütfen yanlış hikayeler yaymayı ve yalanlar uydurmayı bırakın" sözleriyle açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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