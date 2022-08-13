Aslı Enver evleniyor iddiası! El ele görüntülenmişlerdi

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken, sonunda aradığı aşkı iş adamı Berkin Gökbudak'ta buldu. Çiftin yaz başından bu yana görüştükleri öğrenildi.

"EVLİLİK KARARI ALDILAR" İDDİASI

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın evlilik kararı aldığı iddia edildi. Çiftin, yakın zamanda aileleriyle tanışacağı da öne sürüldü.

EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde Enver veiş adamı Berkin Gökbudak, Caddebostan'da el ele görüntülendi. Birlikte zaman geçiren ikili, görüntülendiklerini fark etmedi.

