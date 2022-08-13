MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslı Enver evleniyor iddiası! El ele görüntülenmişlerdi

Aslı Enver evleniyor iddiası! El ele görüntülenmişlerdi

13.08.2022 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Önder Öztarhan'dan ayrılan ve gönlünü bir başka iş adamı Berkin Gökbudak'a kaptıran Aslı Enver'in evlilik kararı aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde ele ele görüntülenen çift, yakın bir zamanda birbirlerinin ailesiyle tanışacak.

Aslı Enver evleniyor iddiası! El ele görüntülenmişlerdi

Ünlü oyuncu Aslı Enver, Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan derken, sonunda aradığı aşkı iş adamı Berkin Gökbudak'ta buldu. Çiftin yaz başından bu yana görüştükleri öğrenildi.

"EVLİLİK KARARI ALDILAR" İDDİASI

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın evlilik kararı aldığı iddia edildi. Çiftin, yakın zamanda aileleriyle tanışacağı da öne sürüldü.

asli-enver-hakkinda-flas-iddia-15168014_6539_m

EL ELE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde Enver veiş adamı Berkin Gökbudak, Caddebostan'da el ele görüntülendi. Birlikte zaman geçiren ikili, görüntülendiklerini fark etmedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun süre tedavi gören Kadir İnanır son haliyle sevenlerini üzdüUzun süre tedavi gören Kadir İnanır son haliyle sevenlerini üzdü
Sevim Emre'nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Demet Akalın Aleyna Tilki'ye benzettiSevim Emre'nin gençlik fotoğrafı olay oldu! Demet Akalın Aleyna Tilki'ye benzetti
Dünyaca ünlü gruba İstanbul'da büyük şok! Bakkal İngilizce küfürler ederek...Dünyaca ünlü gruba İstanbul'da büyük şok! Bakkal İngilizce küfürler ederek...
Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?

Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?

Talihsiz sakatlık! Hastaneye kaldırıldı...

Talihsiz sakatlık! Hastaneye kaldırıldı...

FBI baskın düzenlemişti! Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildi

FBI baskın düzenlemişti! Trump'ın evinde 'çok gizli' belgeler ele geçirildi

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Destici'den Türk bayrağının yakılmasına sert tepki!

Destici'den Türk bayrağının yakılmasına sert tepki!

Bakan Nebati o sözlere açıklık getirdi! "Tam ÖTV'yi artıracaktık ki..."

Bakan Nebati o sözlere açıklık getirdi! "Tam ÖTV'yi artıracaktık ki..."

İlginizi Çekebilir

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Fırınınız varsa mutfaktaki bir eşyayı çöpe atabilirsiniz!

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.