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Aslı Enver hamileliği hakkında konuştu! Bebeğin cinsiyeti belli mi?

13.01.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren Aslı Enver, hamileliği hakkında konuştu.

Aslı Enver hamileliği hakkında konuştu! Bebeğin cinsiyeti belli mi?

12 Kasım'da sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren ve hamile olduğu öğrenilen Aslı Enver, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Rol aldığı ‘Sırça’ adlı tiyatro oyununun çıkışında görüntülenen Enver, Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre, hamileliği hakkında bilgi verdi.

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"HAMİLELİK GÜZEL GİDİYOR"

Enver, "Hamilelik nasıl gidiyor? Bebeğinizin cinsiyeti belli oldu mu? Aşerme durumları arttı mı?" gibi sorulara, "Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Daha çocuğumuzun cinsiyeti de belli değil. Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor" şeklinde yanıt verdi.

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Ne zamana kadar daha sahnede olacağı sorulan oyuncu, "Öyle bir tarih belirlemedik. Oynayabildiğim kadar sahnede kalacağım" cevabını verdi.
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"İSİM DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Oyuncu daha önce, bebek ile ilgili sorulara "Çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz o zaman daha rahat konuşabilirim. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt vermişti.

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