Aslı Enver'in yeni rotası belli oldu

Geçtiğimiz Nisan ayında 2.5 yıllık sevgilisi Murat Boz ile yollarını ayıran Aslı Enver, başrolünde yer aldığı İstanbullu Gelin dizisi sezon finali yapar yapmaz soluğu tatilde almıştı. Başarılı oyuncu arkadaşlarıyla birlikte Amsterdam, İtalya, Londra, Asos ve Bozcaada'da tatil yaptıktan sonra İstanbul'a dönmüştü.

Ünlü oyuncu, yeni tatil rotasının Yunanistan ve Meksika olduğunu açıkladı ve şunları ekledi: "Ama 10 gün daha İstanbul'dayım biraz arkadaşlarımla zaman geçireceğim."

