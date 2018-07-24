MAGAZİN

Aslı Enver'in yeni rotası belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2018 19:52 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver'in yeni tatil rotası belli oldu.

Aslı Enver'in yeni rotası belli oldu

Geçtiğimiz Nisan ayında 2.5 yıllık sevgilisi Murat Boz ile yollarını ayıran Aslı Enver, başrolünde yer aldığı İstanbullu Gelin dizisi sezon finali yapar yapmaz soluğu tatilde almıştı. Başarılı oyuncu arkadaşlarıyla birlikte Amsterdam, İtalya, Londra, Asos ve Bozcaada'da tatil yaptıktan sonra İstanbul'a dönmüştü.

Ünlü oyuncu, yeni tatil rotasının Yunanistan ve Meksika olduğunu açıkladı ve şunları ekledi: "Ama 10 gün daha İstanbul'dayım biraz arkadaşlarımla zaman geçireceğim."

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Aslı Enver İstanbullu Gelin

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