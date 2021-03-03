Aslı Enver ve Murat Boz barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım

Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çifti, 2019 yılının ekim ayında yollarını ayırmıştı. Enver ve Boz uzun süre önce ayrılsalar da sosyal medyadaki hareketleriyle sık sık gündeme geliyor.

HAYRAN HESABINI TAKİBE ALDI

Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti. Geçtiğimiz ay da Aslı Enver, şaşırtan bir harekette bulundu. Enver, Boz'un fan hesabını takip etti. Bunu fark eden sosyal medya kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. Ünlü oyuncunun bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver, kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.

BEYAZ KALP DETAYI

Enver ve Boz önceki gün aynı dakikalar içerisinde Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Enver, paylaşımına beyaz kalp emojisi koydu. Boz ise siyah-beyaz kalp emojisi koydu. Eski aşıkların bu paylaşımları yine "Barıştılar mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Instagram hesabının hikaye bölümünden bir fotoğrafını paylaşan Murat Boz, "Ben yine bekledim seni. En iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı" mesajını yazmıştı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. Kimileri "Yeni şarkısının sözlerini paylaşmış" derken, bazı takipçileri de "Eski aşkı Aslı Enver'e gönderme yapıyor" yorumunda bulunmuştu.



