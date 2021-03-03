MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslı Enver ve Murat Boz barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım

Aslı Enver ve Murat Boz barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım

03.03.2021 10:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aslı Enver ve Murat Boz barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım

Aslı Enver, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yanlışlıkla eski sevgilisi Murat Boz'un bir fan hesabını takip etmişti. Enver, Boz'un fan hesabını takip ettiğini anlayınca takibi bırakmıştı. Eski aşıklar bu kez de sosyal medya paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı.

Kardeşim Benim' filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çifti, 2019 yılının ekim ayında yollarını ayırmıştı. Enver ve Boz uzun süre önce ayrılsalar da sosyal medyadaki hareketleriyle sık sık gündeme geliyor.

5e2aa208d265a213bc55c205

HAYRAN HESABINI TAKİBE ALDI

Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen karesini Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış ve "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti. Geçtiğimiz ay da Aslı Enver, şaşırtan bir harekette bulundu. Enver, Boz'un fan hesabını takip etti. Bunu fark eden sosyal medya kullanıcıları hemen ekran görüntüsü aldı. Ünlü oyuncunun bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden oldu. Enver, kısa bir süre sonra da hesabı takip etmeyi bıraktı.

unnamed

BEYAZ KALP DETAYI

Enver ve Boz önceki gün aynı dakikalar içerisinde Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Enver, paylaşımına beyaz kalp emojisi koydu. Boz ise siyah-beyaz kalp emojisi koydu. Eski aşıkların bu paylaşımları yine "Barıştılar mı?" sorusunu gündeme getirdi.

13132132

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da Instagram hesabının hikaye bölümünden bir fotoğrafını paylaşan Murat Boz, "Ben yine bekledim seni. En iyi ben özledim seni. Göze al yollarımı" mesajını yazmıştı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. Kimileri "Yeni şarkısının sözlerini paylaşmış" derken, bazı takipçileri de "Eski aşkı Aslı Enver'e gönderme yapıyor" yorumunda bulunmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşmişti! Bomba isimle anlaştılarMehmet Ali Erbil ile özdeşleşmişti! Bomba isimle anlaştılar
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Murat Boz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Aynı rayda giden iki tramvay çarpıştı: Yaralılar var

Aynı rayda giden iki tramvay çarpıştı: Yaralılar var

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Ortak çıkarlarımız var

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Ortak çıkarlarımız var

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Şubat'ta denize girdi; göğüs uçları olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

İbo Show itirafı! 'Beni çağırırsa...'

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Diğer Haberler

Sosyetik isim İpek Hattat kuryeyi eve hapsedip işkence etti! Olay açıklamalar

Sosyetik isim kuryeyi eve hapsedip işkence etti! 'Köpek dışkısına oturtmaya çalıştılar'

Çağla Şıkel ile eski eşi Emre Altuğ bir arada

Eski eşler bir arada! Birlikte poz verdiler

Bardak çektiren Dwayne Johnson sırtının halini görünce şaşkına döndü

Bardak çektiren Dwayne Johnson sırtının halini görünce şaşkına döndü

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşmişti! Levent Sülün'le anlaştılar

Mehmet Ali Erbil ile özdeşleşmişti! Bomba isimle anlaştılar

Aliye ve Zerda'nın genç yıldızıydı! İşte güzel oyuncu Derya Artemel'in son hali...

Aliye ve Zerda'nın yıldızıydı! İnanılmaz...

Jason Statham’ın sevgilisi Rosie Huntington-Whiteley üstsüz poz verdi

İstanbul'dan döner dönmez üstsüz poz verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.