Aslı Gürbüz 'Merve Aksak' sorusuna kızdı! Beklenmedik tepki

Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler ve Kırmızı Oda gibi dizilerle hafızalara kazınan ve İstanbul'u terk ederek ekranlardan uzak kalmaya karar veren Aslıhan Gürbüz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve Aksak'ı olarak çok sevilen ve oyunculuğu başarılı bulunan Gürbüz hayranından gelen bir soruya beklenmedik tepki verince gündem oldu.

Bir hayranının 'Merve Aksak'ı özlediysen göz kırp' demesi üzerine cevap yazan Aslıhan Gürbüz herkesi şaşırttı.

Oyuncu takipçisine "Asla! Oynadım bitti vedalaştım, oynarken de o kadını sevmedim dedim defalarca ama işte anlayamadınız" yanıtını verdi.





