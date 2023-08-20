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  4. Aslı Gürbüz 'Merve Aksak' sorusuna kızdı! Beklenmedik tepki

Aslı Gürbüz 'Merve Aksak' sorusuna kızdı! Beklenmedik tepki

20.08.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin entrika kraliçesi Merve Aksak olarak hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz, bir süredir ekranlardan uzak. Yoğun çalışma saatlerinde sağlık sorunları yaşadığı için İstanbul'u terk eden Gürbüz oynadığı karaktere dair gelen yoruma beklenmedik bir tepki verdi.

Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler ve Kırmızı Oda gibi dizilerle hafızalara kazınan ve İstanbul'u terk ederek ekranlardan uzak kalmaya karar veren Aslıhan Gürbüz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve Aksak'ı olarak çok sevilen ve oyunculuğu başarılı bulunan Gürbüz hayranından gelen bir soruya beklenmedik tepki verince gündem oldu.

Bir hayranının 'Merve Aksak'ı özlediysen göz kırp' demesi üzerine cevap yazan Aslıhan Gürbüz herkesi şaşırttı.

Oyuncu takipçisine "Asla! Oynadım bitti vedalaştım, oynarken de o kadını sevmedim dedim defalarca ama işte anlayamadınız" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

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