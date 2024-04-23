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Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz sessiz sedasız evleri ayırdı! Boşanma kararı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.04.2024 11:12
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Aslı İnandık, 2018 yılında evlendiği Ahad Kazmaz ile boşanma kararı aldı. 3 ay önce evlerini sessiz sedasız ayıran çift anlaşmalı olarak boşanacak.

Aslı İnandık ve Ahad Kazmaz sessiz sedasız evleri ayırdı! Boşanma kararı

Gülse Birsel'in keşfettiği ve yayınladığı eğlenceli videolarla da adından söz ettiren oyuncu Aslı İnandık, 2018 yılında menajeri menajeri Ahad Kazmaz ile nikah masasına oturdu.

Uzun süredir evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, yollarını ayırma kararı aldı.

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İkinci Sayfa'da yer alan habere göre, birçok ünlü ismin katıldığı törenle nikah masasına oturan ikili, 3 ay önce boşanma kararı alarak sessiz sedasız evlerini ayırdı.

Bu süreçte hiçbir açıklama yapmayan ikili, önümüzdeki günlerde anlaşma olarak evliliklerini noktalayacak.

Vitrin


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