Aslıhan Doğan Turan'dan 'üçüncü çocuk' açıklaması

Aslıhan Doğan Turan, futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına alan ikili, geçtiğimiz yıl haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Mutlu birliktelikleri süren çift, önceki gün bir davete katıldı. Eşi ile birlikte objektif karşısına geçen Aslıhan Doğan Turan, gri payetli elbisesiyle poz verdi.

O anları 302 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Turan'ın göbeğindeki şişlik dikkat çekti.

AÇIKLAMA GELDİ

Sosyetik güzelin bu paylaşımının ardından akıllara, "Üçüncü kez anne mi oluyor?" sorusu geldi. Aslıhan Doğan Turan, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili açıklama yapmayı ihmal etmedi.



35 yaşındaki Turan, "Hamileyken hamile gibi gözükmeyen, hamile değilken hamile gibi gözüken tek insanım. Tebrikler..." diyerek, oluşan görüntünün elbisenin kumaşından kaynaklandığını ifade etti.

