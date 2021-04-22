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Aslıhan Doğan Turan: Haftada bir Bayrampaşa'ya giderim

22.04.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, hakkında merak edilenleri anlattı.

Aslıhan Doğan Turan: Haftada bir Bayrampaşa'ya giderim

“Benim hayatımın bilinmeyen bir kısmı var” diyen Aslıhan Doğan Turan, şöyle konuştu:

Her gün saat 07.00’de kalkarım. Akşam 22.00’da yatmış olurum. Mutfakta iyi olmaya çalışıyorum. Ama el lezzetim kardeşim kadar iyi değil.

Ben çok aileciyim. Arda’nın ailesiyle hep beraberim. Bir de benim şöyle bir şeyim var, haftada bir Bayrampaşa’ya giderim. Orada vakit geçirmeyi seviyorum.

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Çocuklarım orada o kadar mutlu ki, babaannesiyle ve dedesiyle o kadar güzel vakit geçiriyorlar ki… Benim o anda onları izlemek hoşuma gidiyor. O yüzden Bayrampaşa’yı rutin hale getirdim.

Aslıhan Doğan ile Arda Turan 2018 ‘de nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda’yı kucaklarına alan çift, geçen yıl da ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan
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