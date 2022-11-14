Aslıhan Güner'in estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu! 'Para para para...'

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Aslıhan Güner, eski haliyle sosyal medyanın diline düştü.

34 yaşındaki Aslıhan Güner, Barış Manço Kültür Merkezi'nden mezun olduktan sonra Sırlar Dünyası dizisinde rol aldı.

Büyük Buluşma, Selena, Asi, Bir zamanlar Osmanlı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi güçlü yapımlarda kamera karşısına geçen Aslıhan Güner, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 yılında evlendi.

Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Aslıhan Güner, eski haliyle dikkat çekti.

Aslıhan Güner'in yıllar önceki haline ''Ten rengi bile değişmiş'', ''Para para para'' ve ''Göz kapağı ve dudaklar kesinlikle yaptırılmış'' gibi yorumlar geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü oyuncunun sadece zayıfladığını ve doğru makyaj tekniklerini öğrendiğini öne sürdü.



