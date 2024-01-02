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  4. Aslıhan Gürbüz ile ayrılmıştı... İsmail Hacıoğlu eski eşiyle barıştı! Dudak dudağa

Aslıhan Gürbüz ile ayrılmıştı... İsmail Hacıoğlu eski eşiyle barıştı! Dudak dudağa

02.01.2024 13:33 | Son Güncelleme:
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İsmail Hacıoğlu yeni yıla eski aşkına dönerek girdi. Ünlü oyuncu 2020 yılında boşandığı Duygu Kumarki ile yeniden barıştı ve dudak dudağa pozları sosyal medyayı salladı. Çiftin, İsmail Hacıoğlu'nun ihaneti nedeniyle boşandığı iddia edilmişti.

Son olarak “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla gündemde. Bir süre önce Aslıhan Gürbüz ile ayrılan Hacıoğlu 2020 yılında boşandığı Duygu Kumarki ile yeniden barıştı.

2016-2020 yılları arasında evli kalan İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki yeni yıla da birlikte girdi.

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İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki dudak dudağa halleriyle dikkat çekti.

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Duygu Kumarki daha önce de bir paylaşım yaparak eski kocası için "Dilin başka dediği zaman yine sırtımızdan eksik etmediğin elinle iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Ailece nice güzel yaşların olsun. Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim" demişti.

Çiftin, İsmail Hacıoğlu'nun ihaneti nedeniyle boşandığı iddia edilmişti.

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İsmail Hacıoğlu
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