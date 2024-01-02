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  4. Eski formuna kavuşan Aslı Enver'den yeni yılın ilk gününde bikinili poz!

Eski formuna kavuşan Aslı Enver'den yeni yılın ilk gününde bikinili poz!

02.01.2024 12:57 | Son Güncelleme:
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Yer aldığı başarılı projelerin yanı sıra kızı Elay'la yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Aslı Enver son paylaşımıyla da gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda kızı ve eşiyle birlikte Amerika tatiline giden ünlü oyuncu Amerika'nın ardından rotayı Meksika'ya çevirdi. Geçen temmuz anne olan Aslı Enver eski formuna kavuştu. Amerika tatilinde eşine bikinili poz verdi.

En son 'Arayış' adlı bir dijital projeyle izleyici karşısına çıkan Aslı Enver, performansıyla büyük beğeni almıştı. Sosyal medyada da olmak üzere oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, kızı Elay ile sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Ünlü oyuncu, 12 Kasım 2022 tarihinde Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız evlenmiş ve Enver, Elay adını verdiği kızını 4 Temmuz'da kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı.

YENİ YILA MEKSİKA'DA 'MERHABA' DEDİLER

Geçtiğimiz haftalarda kızı ve eşiyle birlikte Amerika tatiline giden ünlü oyuncu Amerika'nın ardından rotayı Meksika'ya çevirdi. Geçen temmuz anne olan Aslı Enver eski formuna kavuştu.

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Geçen temmuz anne olan Aslı Enver eski formuna kavuştu. Amerika tatilinde eşine poz verdi. Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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