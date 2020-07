Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2017 yılında 'Best Model of the World' güzellik yarışmasında birinci olan oyuncu Aslıhan Karalar, Çeşme tatili sonrası rotasını Bodrum'a çevirdi.

Karalar, önceki gün Gündoğan'daki bir plajda denize girerken görüntülendi.

Aslıhan Karalar, cep telefonu ile kendisini suyun altında videoya alarak, bu anını ölümsüzleştirdi.

Öte yandan 22 yaşındaki Karalar, keyifli halleriyle dikkat çekti.