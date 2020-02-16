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  4. Aslıhan Turan’dan ‘Kocamın genleri çoğalsın’ açıklaması

Aslıhan Turan’dan ‘Kocamın genleri çoğalsın’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 15:13 | Son Güncelleme

Sevgililer Günü'nde eşi Arda Turan ile birlikte Mustafa Ceceli konseri izlemeye giden Aslıhan Turan, hakkında yapılan bir haberle ilgili açıklamada bulundu.

Aslıhan Turan’dan ‘Kocamın genleri çoğalsın’ açıklaması

İkinci bebeğine hamile olan Aslıhan Turan Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen konsere eşi Arda Turan’la birlikte geldi. Bir çocuk sahibi çift bu özel gece öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aslıhan Turan, bir parodi hesabın yaptığı paylaşımın haberleştirilmesi sonrasında “Hiç ara vermeden üçüncü ve dördüncü çocuğu yapacağız. Kocamın genleri çoğalsın istiyorum” şeklinde bir açıklama yaptığı iddia edilmiş ve bu gerçek olmayan haber uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Turan kendisiyle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu açıklamayla ilgili soruya “Ben böyle bir cümle kurmadım, kurmam da” şeklinde net bir yanıt verdi.

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