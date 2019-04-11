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Assange vatandaşlıktan çıkarıldı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Ekvador Dışişleri Bakanlığı WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ülke vatandaşlığından çıkarıldığını ilan edildi. Assange bugün 7 yıldır sığınma talebiyle bulunduğu Ekvador Büyükelçiliği binasında İngiliz polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Assange vatandaşlıktan çıkarıldı!

Assange'a talebi üzerine Aralık 2017'de Ekvador vatandaşlığı verilmişti.

Gözaltı işlemi İngiltere - Ekvador anlaşması kapsamında gerçekleştirildi. WikiLeaks gözaltını 'uluslararası hukukun çiğnenmesi' olarak tanımladı, İngiltere ise 'işbirliğinden ötürü' Ekvador'a teşekkür etti.

MAHKEMEYE GÖTÜRÜLÜYOR

İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan ve Londra Polis Merkezi'ne götürülen Assange'ın ise mahkemeye götürülmek üzere polis merkezinden çıkarıldı.

Assange'ın gözaltına alındıktan sonraki ilk fotoğrafı ise mahkeme salonunun dışında çekildi.

Gözaltı işlemi İngiltere - Ekvador anlaşması kapsamında gerçekleştirildi. WikiLeaks gözaltını 'uluslararası hukukun çiğnenmesi' olarak tanımladı, İngiltere ise 'işbirliğinden ötürü' Ekvador'a teşekkür etti.

ASSANGE: İNGİLTERE DİRENMELİ

Assange'ın gözaltına alınırken "İngiltere, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin bu girişimine direnmeli" diye bağırdığı duyuldu.

İSVEÇ'E İADE KARARI ALINMIŞTI

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

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