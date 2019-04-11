Assange vatandaşlıktan çıkarıldı!

Assange'a talebi üzerine Aralık 2017'de Ekvador vatandaşlığı verilmişti.

Gözaltı işlemi İngiltere - Ekvador anlaşması kapsamında gerçekleştirildi. WikiLeaks gözaltını 'uluslararası hukukun çiğnenmesi' olarak tanımladı, İngiltere ise 'işbirliğinden ötürü' Ekvador'a teşekkür etti.

MAHKEMEYE GÖTÜRÜLÜYOR

İngiliz polisi tarafından gözaltına alınan ve Londra Polis Merkezi'ne götürülen Assange'ın ise mahkemeye götürülmek üzere polis merkezinden çıkarıldı.

Assange'ın gözaltına alındıktan sonraki ilk fotoğrafı ise mahkeme salonunun dışında çekildi.

Gözaltı işlemi İngiltere - Ekvador anlaşması kapsamında gerçekleştirildi. WikiLeaks gözaltını 'uluslararası hukukun çiğnenmesi' olarak tanımladı, İngiltere ise 'işbirliğinden ötürü' Ekvador'a teşekkür etti.

ASSANGE: İNGİLTERE DİRENMELİ

Assange'ın gözaltına alınırken "İngiltere, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin bu girişimine direnmeli" diye bağırdığı duyuldu.

İSVEÇ'E İADE KARARI ALINMIŞTI

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.