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  4. “Astral seyahatle uzaya gittim” demişti! Yusuf Güney pandeminin planlandığı 12'li masa toplantısına katıldığını söyledi, sosyal medya yıkıldı

“Astral seyahatle uzaya gittim” demişti! Yusuf Güney pandeminin planlandığı 12'li masa toplantısına katıldığını söyledi, sosyal medya yıkıldı

06.10.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıllarda "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" çıkışıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, dün Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Astral seyahatleri ile ilgili açıklamalar yapan Güney pandeminin planlandığı 12'li masa toplantısına katıldığını söyleyince, sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Daha önce "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim" diyen Güney, şimdi de astral seyahatte pandeminin planlandığı 12’li masa toplantısına katıldığını söyledi. Ünlü şarkıcının Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Covid olduğunda kendini düşünce gücüyle iyileştirdiğini dile getiren Yusuf Güney'in 'Astral seyahatte pandemi öncesi pandeminin planlandığı 12’li masanın toplantısına girdim' açıklaması herkesi şaşırttı.

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Güney, pandeminin planlandığı toplantı da konuşulanları şu sözlerle açıkladı; 'Yeni dünya düzeninin başlangıcı planlandı. Çok kötü şeyler olacağı söylendi. Antik mısır diline benzeyen bir konuşma şekilleri vardı.'

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Ünlü şarkıcının bu açıklamaları sosyal medyayı salladı; Güney'in sözlerine; 'Nasıl gülmeden dinliyorlar?', 'Söylediklerine inanan var mı?', 'Türkler her masada', 'Kafalar pırıl pırıl' gibi yorumlar yapıldı.

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