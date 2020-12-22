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Astralis CS:GO dünya sıralamasında adını zirveye yazdırdı!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 22.12.2020 17:57 | Son Güncelleme:
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Astralis CS:GO dünya sıralamasında adını zirveye yazdırdı!

Danimarkalı CS:GO takımı Astralis, CS:GO dünya sıralamasında zirveye oturdu. HLTV tarafından hazırlanan dünya sıralamasında bir sıra yükselen Astralis, Vitality'i ikinciliğe itti ve birinciliğe yükseldi.

CS:GO dünya sıralamasında rekabet düzeyi yüksek bir mücadele hakim. Bunda geçtiğimiz gün sonlanan ve Astralis'in 7-0'lık galibiyeti ile şampiyonluğa ulaştığı IEM Global Challenge 2020'nin de etkisi büyük. Her şeyde olduğu gibi, IEM Global Challenge 2020'nin finalinden sonra HLTV tarafından hazırlanan dünya sıralamasında da değişiklik yaşandı. Üstelik yaşanan değişiklikler yeni bir lider de yarattı.

ASTRALİS DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Astralis, CS:GO dünya sıralamasında birinciliğe yükseldi. Danimarkalı takım, 1 sıra yükselerek Vitality'nin birincilik koltuğuna oturdu. Vitality ise ikinciliğe düştü. Türk CS:GO oyuncusu Xantares'in mücadele ettiği BIG ise dördüncülüğe yükseldi.

CS GO dünya sıralaması

TEAM LİQUİD'TEN BÜYÜK SIÇRAMA

Team Liquid, IEM Global Challenge 2020 büyük finalinde Astralis'e 7-0 kaybetmişti. Takımdaki bu yenilgiyi bir nebze unutturabilecek gelişme ise yine CS:GO dünya sıralamasında yaşandı. Zira Team Liquid, IEM Global Challenge 2020 büyük finalinde 7-0 kaybetmesine rağmen sıralamada 7 sıra birden yükseldi ve onuncu sıraya çıktı.

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