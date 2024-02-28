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Astrolog Dinçer Güner "11.33 ila 12.01 arasında dikkat" dedi! Sosyal medya yıkıldı: Alarm kuruyorum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.02.2024 10:19
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Ünlü astrolog Dinçer Güner sosyal medyayı salladı. Dinçer Güner sosyal medya hesabından "28 Şubat günü TSİ 03:28'de başlar ve en yüksek noktasına 11.33 ile 12.01 arasında ulaşır" diyerek takipçilerini uyarınca sosyal medya yıkıldı.

Astrolog Dinçer Güner "11.33 ila 12.01 arasında dikkat" dedi! Sosyal medya yıkıldı: Alarm kuruyorum

Ünlü astrolog Dinçer Güner sosyal medyayı sallayan uyarısıyla gündeme geldi. 28 Şubat Çarşamba günü için gökyüzündeki olayları ve etkilerini açıklayan astrolog öyle bir söz söyledi ki herkes alarm kurmak için harekete geçti.

Dinçer Güner "Merkür, balık burcunda ve Güneş’in kalbinde yer alacak, ancak bu kez yanında Satürn de olacak" diyerek şunları söyledi:

"MERKÜR GÜNEŞİN KALBİNE GEÇTİĞİNDE..."

"Güneş'i bir monark olarak düşünebilirsiniz. Diğer gezegenler, Güneş'in kalbinde bulunduklarında, geçici bir süreliğine hükümeti ele geçirirler. Bu durum, 23 Nisan'da çocukların politikacıların koltuklarına oturduğu gibi bir durumdur. Merkür, iletişimle ilişkilidir. Söylediklerimiz ve düşüncelerimiz arasında bir bağlantı vardır. Merkür, Güneş'in kalbine geçtiğinde, sistemin merkezine yerleşir. İşte bu noktada, söylediklerinize ve düşüncelerinize dikkat etmeliyiz."

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HERKES ALARM KURMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Dinçer Güner şu sözleriyle olay oldu:

"Merkür'ün Güneş'in kalbinde bulunma durumu, 28 Şubat günü TSİ 03:28'de başlar ve en yüksek noktasına 11.33 ila 12.01 arasında ulaşır. Bu zaman dilimi oldukça değerli. Merkür'ün Güneş'in kalbinde olma durumu 19:41'e kadar devam eder."

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"Bu süreçte, düşüncelerimize, ifade biçimimize ve yazdıklarımıza dikkat etmeliyiz" diyen astroloğun sözlerine "Alarmlarımızı kuruyoruz" yorumları yağdı.

Dinçer Güner "Pozitif düşüncelere odaklanmak, olumlu sonuçlar doğurabilir. İyi dileklerde bulunmak, pozitif ifadeler kullanmak ve iyi niyetli hareketlerde bulunmak önemlidir. Ancak Satürn'ün etkisini de göz ardı etmemeliyiz. Satürn'ün yanında olması, hayatı derinlemesine sorgulayacağımızı gösterir" dedi.


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Dinçer Güner sosyal medya söyledi
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