Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada! Tarz ve konfor sunan ürünlerde %50'ye varan indirim

Ünlü markaların yeni sezon ürünlerindeki indirimler devam ediyor. İster spor ya da outdoor ister klasik parçalar bakıyor olun, tarzınıza en uygun parçayı bulabileceğiniz bu içeriğimizde dünya çapında tanınan markaların en havalı ürünleri %50'ye varan indirimlerle sizleri bekliyor. Su geçirmez bir çift bot, ısı yalıtımlı mont, polar, havalı görünüme sahip gömlek ve dahasına yarı fiyatıan sahip olmak şansını kaçırmamak için gelin detaylara geçelim.

1. Columbia ayakkabılar, montlar, polarlar yarı fiyatına düştü!

Outdoor severlerin bir numarası Columbia, dayanıklı ve fonksiyonel giyim ürünleriyle dünya genelinde tanınan bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Marka, su ve rüzgar geçirmez, nefes alabilir malzemeler kullanarak tüm zorlu hava koşullarına dayanıklı ürünler üretiyor. Termal ısı yalıtımlı yeni teknolojileri kullanan Columbia ürünleri uzun ömürlü olmasıyla dikkat çekiyor. "Ömürlü bir monta, ayakkabıya ihtiyacım var!" diyorsanız hiç tereddüt etmeden Columbia kalitesiyle tanışın!

2. Under Armour ayakkabıların fiyatları düştü

Performans odaklı ürünler sunarak dünya çapında popülerlik kazanan Under Armour markasının ürün yelpazesi arasında spor giyim, ayakkabılar, aksesuarlar ve hatta dijital fitness ürünleri gibi çeşitli ürünler bulunuyor. Yenilikçi ve teknolojik çözümleri ile dikkat çeken markanın HeatGear, ColdGear ve StormGear gibi patentli kumaş teknolojileri, sporcuların performansını artırmak, vücut sıcaklığını düzenlemek ve suya dayanıklılık sağlamak için tasarlanıyor. Performans ve stilin birleşimini hedefleyen Under Armour ürünlerindeki indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

3. Puma ayakkabılarda %45'e varan indirim sizleri bekliyor

Spor ayakkabıda en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Puma, her yıl yeni modelleriyle spor tutkunlarının gönlünü fethetse de bazı klasikleşmiş modelleri yıllardır sporcuların ve sneaker tutkunlarının favorisi olmaya devam ediyor. Kaliteli malzemeler ve teknolojik yeniliklerle donattığı ayakkabılarıyla dayanıklılık, konfor ve üstün performansı bir araya getiren markanın en sevilen modelleri kısa süreliğine indirimde! Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

4. Levi's jeanlerde kaçırılmayacak fırsatlar devam ediyor

Denim deyince akla gelen ilk marka kuşkusuz, Levis! Klasik ve modern çizgileri bir araya getiren Levi's'in en popüler giyim ürünü jeanleri! Adeta ömürlük olan Levi's jeanler, stilinizi yansıtırken özgüveninizi de perçinlemenize yardımcı olacak eşsiz tasarımlarıyla uzun yıllar keyifle giyeceğiniz Levi's ürünlerine bütçe dostu fiyatlarla sahip olmaya ne dersiniz? Stilinizi yansıtmanın, size özgüven katacak parçaları keşfetmenin şimdi tam zamanı!

5. Camper ayakkabılarda 2500 TL'ye varan indirim

Kendine has tarzını, yüksek kaliteli malzemelerle birleştiren ve ortaya dyanıklılığı, konforu, stili ile takdire şayan ayakkabılar ortaya koyan Camper, bir kez tanışanın yıllarca vazgeçemediği markalar arasında yer alıyor. Bir ayakkabıda olması gereken tüm özellikleri kullanıcılarıyla buluşturan markanın ayakkabıları Günün Fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirimdeyken bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

6. Adidas spor giyim ürünlerinde avantajlı fiyatlar

Spor giyim deyince akla gelen ilk markalardan biri Adidas! Rahatlık, tarz, konfor arayanların favorisi bu marka, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Her sezon yenilenen ürünleriyle hem trendlere uyum sağlıyor hem de kendine has tasarımıyla spor giyimde özgünlük arayanların da beğenisini kazanıyor. Kaliteli bri eşofman takımına, spor ayakkabıya, çantaya ya da farklı ürünlere ihtiyacınız varsa Adidas indirimlerini kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

7. İpekyol indirimlerini kaçırmayın, her zaman şık görünün!

Kadın giyim kategorisinde faaliyet gösteren İpekyol, şık ve modern tasarımlarıyla bilinir. Markanın ürün yelpazesinde elbiseler, bluzlar, pantolonlar, etekler, ceketler, blazerlar, gömlekler, trikolar, aksesuarlar, ayakkabılar ve çantalar gibi farklı kategorilerdeki ürünler bulunur. Şık iş giyiminden günlük kombinlere kadar çeşitli tarzlara hitap eder. İpekyol, modayı takip eden ve yenilikçi olmaya önem veren bir markadır. Sezon trendlerini yakından takip ederek koleksiyonlarını günceller ve geniş bir ürün çeşitliliği sunar.

8. Tommy Hilfiger sezon sonu ürünleri de indirime girdi

Tommy Hilfiger'ın giyim koleksiyonları genellikle klasik ve modern tarzları birleştirir. Tommy Hilfiger, kaliteli malzemeler, iyi işçilik ve trendleri takip eden tasarımlarla ön plana çıkar. Klasik tarzı modern dokunuşlarla birleştirirken, özgün ve şık bir stil sunar. Hem günlük kullanım hem de özel etkinlikler için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

9. Calvin Klein sezon sonu ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Lüks moda markası Calvin Klein'in ürünleri şık, minimalist tasarımlara sahiptir. Markanın çantaları ve ayakkabıları genellikle kaliteli deri ve diğer dayanıklı malzemelerden üretilir. Trendleri takip ederken klasik çizgileri yakalar. Yüksek kalitede işçilikle günümüz modası ve pratik kullanımı birleştiren Calvin Klein ürünlerine bir şans vermeye ne dersiniz?

Bu içerik 28 Şubat 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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