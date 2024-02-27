KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Güzellik - Moda
    4. Uygun fiyatlı parfüm arayanlar buraya! İşte Bargello en iyi kadın parfümleri

    Uygun fiyatlı parfüm arayanlar buraya! İşte Bargello en iyi kadın parfümleri

    26.02.2024 01:27
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hoş kokulu ürünler tasarlayan Bargello en iyi kadın parfümü ürünleriyle bütçe dostu bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Benzersiz ve kalıcı kokularıyla da tanınan markanın en çok beğeni alan ve en çok satılan parfümlerden bir seçki hazırladık. Her zevke ve tarza uygun parfümlerin yer aldığı içeriğimizde Bargello'nun Chanel'den Gucci'ye Victoria's Secret'tan Burberry'e kadar pahalı markaların parfümlerine muadil ürünleri yer alıyor. İşte detaylar!

    Uygun fiyatlı parfüm arayanlar buraya! İşte Bargello en iyi kadın parfümleri

    Dünyaca ünlü markaların parfümlerini çok beğeniyor ancak cep yakan fiyatlar ödemek istemiyorsanız, Bargello parfümlere bakmanızı tavsiye ediyoruz. Hoş kokulu ve bütçe dostu parfüm arayışında olanların favorisi olan Bargello, ünlü markaların parfümlerine muadil ürünler sunarak herkesin övgüsünü topluyor. Floral kokulardan oryantal esintilere içeriğimizde zevkinize uygun pek çok parfüm yer alıyor. Hazırsanız başlayalım!

    1. Hugo Boss The Scent Intense Her / Bargello 122 (Oriental)

    2

    Hugo Boss markasının The Scent Intense Her parfümünün muadili sayabileceğimiz Bargello 122; odunsu, çiçeksi ve misk notalarının muhteşem harmonisiyle baş döndürücü bir etki yaratıyor. Üst notalarında bergamot, şeftali ve armut gibi canlandırıcı kokuların yer aldığı parfümün temel notası sandal ağacı, vanilya ve paçulinin derinliğiyle tamamlanıyor. Bu benzersiz karışım, gün boyu süren unutulmaz bir koku deneyimi sunuyor. Düğünlerden romantik buluşmalara özel anlar için uygun bir seçenek olan parfüm, %100 vegan içeriğiyle de tüm cilt tipleri için uygun.

    Ürünü İncele

    2. Chanel Chance / Bargello 134 (Oriental)

    3

    Chanel Chance parfümün muadili olarak görebileceğimiz Bargello 134'ün üst notasında sizi sedir ve limonun canlandırıcı kokusu karşılıyor. Orta notada su sümbülünün ve yaseminin çiçeksi dokunuşları, pembe biberin sıcaklığıyla buluşuyor. Dip notalarda ise beyaz misk, iris ve kehribar, paçuli ve hint ağacının derinlik katan dokunuşları karşımıza çıkıyor. Bu karmaşık ve dengeli bileşim, Bargello 134'ü etkileyici ve kalıcı kılıyor.

    Ürünü İncele

    3. Lacoste Touch of Pink / Bargello 155 (Floral)

    4

    Lacoste markasının Touch of Pink parfümüne muadil olan Bargello 155, her yaş grubuna hitap eden özel bir parfüm seçeneği. Ferahlık ve zarafet sunan parfüm, çiçeksi ve meyvemsi notalarıyla dikkat çekiyor. Tepe notasında canlandırıcı bir portakal ve tatlı bir şeftali karışımıyla başlayan parfümün kalp notasında Yasemin ve Menekşe yaprakları yer alıyor. Bargello 155'in eşsiz kokusu, zarif ve çarpıcı bir etki bırakarak günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda şıklık ve zarafetinizi tamamlıyor.

    Ürünü İncele

    4. Gucci Bloom / Bargello 163 (Floral)

    5

    Çağdaş ve özgün kadınların ruhunu yansıtan bir parfüm olarak öne çıkan Bargello 163, Gucci Bloom Edp parfümün muadili olarak görülebilir. İçeriğinde yasemin, portakal, hanımeli, yeşil notalar, misk ve sandal ağacı bulunan parfüm en çok da hanımeli kokusuyla öne çıkıyor. Spor ve günlük yaşamda rahatlıkla kullanabileceğiniz parfüm, kendine özgü ve sofistike bir koku arayan kadınlar için mükemmel bir seçenek.

    Ürünü İncele

    5. Victoria's Secret Bombshell / Bargello 384 (Floral)

    6

    Victoria's Secret Bombshell parfümün muadili olan Bargello 384, turunçgil ve çiçek esanslarıyla zenginleştirilmiş özel bir formül sunuyor. Meyveli, ferah ve hafif şekerli bir koku deneyimi yaşatan parfüm uzun ömürlü etkisiyle dikkat çekiyor. İçeriğindeki narenciye ve çiçek notaları tazelik ve canlılık hissi verirken meyveli kokular da parfümü daha çekici hale getiriyor. Her cilt tipi için uygun olan parfüm, özel ve ferah hissetmenizi sağlayan bir kokuya sahip.

    Ürünü İncele

    6. Dolce & Gabbana The One / Bargello 400 (Oriental)

    7

    Dolce & Gabbana markasının The One parfümüne muadil olan Bargello 400, egzotik ve baştan çıkarıcı bir parfüm olarak öne çıkıyor. Koku ailesi olarak oryantal bir yapıya sahip olan parfüm, başlangıcında canlandırıcı notalarıyla dikkat çekiyor; şeftali, bergamot, liçi ve taze mandalina ile enerji verici bir ferahlık sunuyor. Orta notalarda, tatlı ve çiçeksi dokunuşlarla zenginleşiyor; erik, zambak ve yaseminin harmonisiyle sofistike bir derinlik kazanıyor. Alt notalarda ise sıcak ve baştan çıkarıcı bir dokunuşla tamamlanıyor; kehribar, misk, vanilya ve vetiver köküyle benzersiz bir deneyim sunuyor.

    Ürünü İncele

    7. Carolina Herrera Good Girl / Bargello 324 (Oriental)

    8

    Bargello en iyi kadın parfümü kodu deyince akla ilk gelenlerden birisi de Bargello 324 desek yanılmış olmayız. Çiçeksi ve odunsu notaların eşsiz uyumunu sunan Bargello 324, Carolina Herrera Good Girl'ün muadili bir koku. Sümbülteber ve beyaz çiçek esanslarıyla zenginleştirilmiş üst ve orta notalarda bulunan tatlı ve meyvemsi kokularıyla ferah bir his uyandırırken alt notalarda ise sıcak baharat kokularıyla derinleşen parfümü, günün her saatinde rahatlıkla kullanılabilirsiniz.

    Ürünü İncele

    8. Versace Bright Crystal / Bargello 408 (Floral)

    9

    Versace markasının Bright Crystal parfümüne muadil olan Bargello 408, çiçeklerin zarafeti ve oryantal notaların büyüsüyle bambaşka bir koku deneyimi yaratıyor. Parfüm, gül, yasemin ve vadi zambağının tazeleyici etkisiyle başlayan ve sıcak, odunsu bir tabana sahip olan parfüm her sıktığınızda sizi büyüleyecek ve etkileyici bir izlenim bırakacak bir koku sunuyor. Hem gündelik kullanımda hem de önemli günlerde kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak olan 408, zarafetinizi vurgulamak için mükemmel bir parfüm alternatifi.

    Ürünü İncele

    9. Burberry Classic / Bargello 118 (Floral)

    10

    Burberry Classic'in muadili sayabileceğimiz Bargello 118; kayısı, yeşil elma, yasemin, şeftali, vanilya ve sandal ağacı gibi özenle seçilmiş kokulardan oluşan zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Parfüm, çiçeksi notalarıyla soft bir bahar kokusunu ön plana çıkararak ferahlatıcı bir etki sunuyor. Hem spor hem de casual kıyafetlerle mükemmel uyum sağlayan 118, her ortamda ve her zaman size özgüven ve zarafet katan bir kokuya sahip.

    Ürünü İncele

    10. Yves Saint Laurent Libre / Bargello 228 (Oriental)

    11

    Zarif bir koku dengesine sahip olan Bargello 228, YSL'nin Libre parfümüne muadil olan bir ürün. Parfüm yasemin ve lavanta gibi çiçeksi notalarıyla tazelik hissi uyandırırken üzüm ve mandalina kokularıyla enerji dolu bir canlılık katıyor. Portakal çiçeği ve sedirle derinlik kazanan parfüm, vanilya ve misk notalarıyla bütünleşerek temizlik hissi veren bir koku sunuyor. Her mevsime uyumlu bir kokuya sahip olan Bargello 228, ferah hissetmeyi seven tüm kadınlar için ideal bir tercih sağlıyor.

    Ürünü İncele

    İlginizi Çekebilir

    Ona sevginizi göstermenin en etkili yolu! İşte kokusuyla büyüleyen parfümler

    Ona sevginizi göstermenin en etkili yolu! İşte kokusuyla büyüleyen parfümler

     Kokunuzla zamana meydan okuyun! En klasik kokular burada

    Kokunuzla zamana meydan okuyun! En klasik kokular burada

     Versace'den Avon'a her bütçeye uygun parfüm setleri

    Versace'den Avon'a her bütçeye uygun parfüm setleri

     Ünlü isimlerin tercihi! İşte kokusuna hayran kalacağınız o parfümler

    Ünlü isimlerin tercihi! İşte kokusuna hayran kalacağınız o parfümler

    Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Gucci bargello bargello parfüm bargello parfüm kodları burberry parfüm carolina herrera chanel parfüm dolce gabbana parfüm hugo boss parfüm lacoste versace parfüm victoria secret bombshell ysl libre Kalp‎ alara mon vf ense
    İş birliği İçerikleri
    Camper indiriminin yıldız parçası! Hakiki deri, dayanıklı, konforlu...

    Camper indiriminin yıldız parçası! Hakiki deri, dayanıklı, konforlu...

    Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

    Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

    Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

    Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

    Daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilt için en iyi retinol serumlar

    Daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilt için en iyi retinol serumlar

    Evinizin iç cephesi için en iyi boya markası önerileri

    Evinizin iç cephesi için en iyi boya markası önerileri

    Çoklu pişirme işleviyle öne çıkan Karaca Air Pro Cook günün fırsat ürünü!

    Çoklu pişirme işleviyle öne çıkan Karaca Air Pro Cook günün fırsat ürünü!

    Tümünü Gör
    Çoklu pişirme işleviyle öne çıkan Karaca Air Pro Cook günün fırsat ürünü!

    Çoklu pişirme işleviyle öne çıkan Karaca Air Pro Cook günün fırsat ürünü!

    LED ışık tasarım, HEPA filtre... Çok satan dikey süpürge indirime girdi

    LED ışık tasarım, HEPA filtre... Çok satan dikey süpürge indirime girdi

    Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

    Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

    Hassas ciltlilerin favorisi! Philips tıraş makinesinde fırsat

    Hassas ciltlilerin favorisi! Philips tıraş makinesinde fırsat

    Ağız ve diş sağlığınız için olmazsa olmaz! Şimdi almanın tam zamanı

    Ağız ve diş sağlığınız için olmazsa olmaz! Şimdi almanın tam zamanı

    Sağlıklı, ekonomik! Evde yoğurt mayalamak artık çok kolay...

    Sağlıklı, ekonomik! Evde yoğurt mayalamak artık çok kolay...

    Tümünü Gör
    Sağlıklı, ekonomik! Evde yoğurt mayalamak artık çok kolay...

    Sağlıklı, ekonomik! Evde yoğurt mayalamak artık çok kolay...

    A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun indirimli ürünleri burada

    A101 Aldın Aldın Kataloğu'nun indirimli ürünleri burada

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Kişisel bakımda devrim yaratan Philips Lumea serisini inceledik

    Kişisel bakımda devrim yaratan Philips Lumea serisini inceledik

    Herkesin satın almak için yarıştığı ürünleri sizin için seçtik

    Herkesin satın almak için yarıştığı ürünleri sizin için seçtik

    "Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

    "Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!"

    Tümünü Gör
    Benzer En Yeniler İçerikleri
    Camper indiriminin yıldız parçası! Hakiki deri, dayanıklı, konforlu...

    Camper indiriminin yıldız parçası! Hakiki deri, dayanıklı, konforlu...

    Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

    Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

    Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

    Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

    Daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilt için en iyi retinol serumlar

    Daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilt için en iyi retinol serumlar

    Evinizin iç cephesi için en iyi boya markası önerileri

    Evinizin iç cephesi için en iyi boya markası önerileri

    Çoklu pişirme işleviyle öne çıkan Karaca Air Pro Cook günün fırsat ürünü!

    Çoklu pişirme işleviyle öne çıkan Karaca Air Pro Cook günün fırsat ürünü!

    Tümünü Gör

    Diğer Haberler

    Akneye karşı savaş açan 9 yiyecek! Bir porsiyonu etki ediyor

    Akneye karşı savaş açan 9 yiyecek! Bir porsiyonu yetiyor

    Yaşlanmayı yavaşlatıyor, cilde gençlik katıyor! Yarım saatte etki ediyor... 'Türkiye’de ve dünya genelinde hızla popüler hale geldi'

    Yaşlanmayı yavaşlatıyor, cilde gençlik katıyor!

    Daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilt için en iyi retinol serum markaları

    Daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilt için en iyi retinol serumlar

    Acilen zayıflamak isteyenler bol bol koklasın! Jennifer Lopez formunu bu şekilde koruyor... Tokluk hormonu salgılatarak hızla kilo verdiriyor

    Acilen zayıflamak isteyenler bol bol koklasın!

    4 cilt tipine özel 4 bakım önerisi! 14 maddede kusursuz bir cilt

    4 cilt tipine özel 4 bakım önerisi! 14 maddede kusursuz bir cilt

    Fiyatı 2000 TL'ye düştü! Konfor ve stili bir araya getiren Skechers'ın en sevilen modelinde indirim

    Çok satanlarda birinci sırada! Skechers'ın en sevilen modeli indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.