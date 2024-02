Uygun fiyatlı parfüm arayanlar buraya! İşte Bargello en iyi kadın parfümleri

Dünyaca ünlü markaların parfümlerini çok beğeniyor ancak cep yakan fiyatlar ödemek istemiyorsanız, Bargello parfümlere bakmanızı tavsiye ediyoruz. Hoş kokulu ve bütçe dostu parfüm arayışında olanların favorisi olan Bargello, ünlü markaların parfümlerine muadil ürünler sunarak herkesin övgüsünü topluyor. Floral kokulardan oryantal esintilere içeriğimizde zevkinize uygun pek çok parfüm yer alıyor. Hazırsanız başlayalım!

1. Hugo Boss The Scent Intense Her / Bargello 122 (Oriental)

Hugo Boss markasının The Scent Intense Her parfümünün muadili sayabileceğimiz Bargello 122; odunsu, çiçeksi ve misk notalarının muhteşem harmonisiyle baş döndürücü bir etki yaratıyor. Üst notalarında bergamot, şeftali ve armut gibi canlandırıcı kokuların yer aldığı parfümün temel notası sandal ağacı, vanilya ve paçulinin derinliğiyle tamamlanıyor. Bu benzersiz karışım, gün boyu süren unutulmaz bir koku deneyimi sunuyor. Düğünlerden romantik buluşmalara özel anlar için uygun bir seçenek olan parfüm, %100 vegan içeriğiyle de tüm cilt tipleri için uygun.

2. Chanel Chance / Bargello 134 (Oriental)

Chanel Chance parfümün muadili olarak görebileceğimiz Bargello 134'ün üst notasında sizi sedir ve limonun canlandırıcı kokusu karşılıyor. Orta notada su sümbülünün ve yaseminin çiçeksi dokunuşları, pembe biberin sıcaklığıyla buluşuyor. Dip notalarda ise beyaz misk, iris ve kehribar, paçuli ve hint ağacının derinlik katan dokunuşları karşımıza çıkıyor. Bu karmaşık ve dengeli bileşim, Bargello 134'ü etkileyici ve kalıcı kılıyor.

3. Lacoste Touch of Pink / Bargello 155 (Floral)

Lacoste markasının Touch of Pink parfümüne muadil olan Bargello 155, her yaş grubuna hitap eden özel bir parfüm seçeneği. Ferahlık ve zarafet sunan parfüm, çiçeksi ve meyvemsi notalarıyla dikkat çekiyor. Tepe notasında canlandırıcı bir portakal ve tatlı bir şeftali karışımıyla başlayan parfümün kalp notasında Yasemin ve Menekşe yaprakları yer alıyor. Bargello 155'in eşsiz kokusu, zarif ve çarpıcı bir etki bırakarak günlük kullanımdan özel davetlere kadar her ortamda şıklık ve zarafetinizi tamamlıyor.

4. Gucci Bloom / Bargello 163 (Floral)

Çağdaş ve özgün kadınların ruhunu yansıtan bir parfüm olarak öne çıkan Bargello 163, Gucci Bloom Edp parfümün muadili olarak görülebilir. İçeriğinde yasemin, portakal, hanımeli, yeşil notalar, misk ve sandal ağacı bulunan parfüm en çok da hanımeli kokusuyla öne çıkıyor. Spor ve günlük yaşamda rahatlıkla kullanabileceğiniz parfüm, kendine özgü ve sofistike bir koku arayan kadınlar için mükemmel bir seçenek.

5. Victoria's Secret Bombshell / Bargello 384 (Floral)

Victoria's Secret Bombshell parfümün muadili olan Bargello 384, turunçgil ve çiçek esanslarıyla zenginleştirilmiş özel bir formül sunuyor. Meyveli, ferah ve hafif şekerli bir koku deneyimi yaşatan parfüm uzun ömürlü etkisiyle dikkat çekiyor. İçeriğindeki narenciye ve çiçek notaları tazelik ve canlılık hissi verirken meyveli kokular da parfümü daha çekici hale getiriyor. Her cilt tipi için uygun olan parfüm, özel ve ferah hissetmenizi sağlayan bir kokuya sahip.

6. Dolce & Gabbana The One / Bargello 400 (Oriental)

Dolce & Gabbana markasının The One parfümüne muadil olan Bargello 400, egzotik ve baştan çıkarıcı bir parfüm olarak öne çıkıyor. Koku ailesi olarak oryantal bir yapıya sahip olan parfüm, başlangıcında canlandırıcı notalarıyla dikkat çekiyor; şeftali, bergamot, liçi ve taze mandalina ile enerji verici bir ferahlık sunuyor. Orta notalarda, tatlı ve çiçeksi dokunuşlarla zenginleşiyor; erik, zambak ve yaseminin harmonisiyle sofistike bir derinlik kazanıyor. Alt notalarda ise sıcak ve baştan çıkarıcı bir dokunuşla tamamlanıyor; kehribar, misk, vanilya ve vetiver köküyle benzersiz bir deneyim sunuyor.

7. Carolina Herrera Good Girl / Bargello 324 (Oriental)

Bargello en iyi kadın parfümü kodu deyince akla ilk gelenlerden birisi de Bargello 324 desek yanılmış olmayız. Çiçeksi ve odunsu notaların eşsiz uyumunu sunan Bargello 324, Carolina Herrera Good Girl'ün muadili bir koku. Sümbülteber ve beyaz çiçek esanslarıyla zenginleştirilmiş üst ve orta notalarda bulunan tatlı ve meyvemsi kokularıyla ferah bir his uyandırırken alt notalarda ise sıcak baharat kokularıyla derinleşen parfümü, günün her saatinde rahatlıkla kullanılabilirsiniz.

8. Versace Bright Crystal / Bargello 408 (Floral)

Versace markasının Bright Crystal parfümüne muadil olan Bargello 408, çiçeklerin zarafeti ve oryantal notaların büyüsüyle bambaşka bir koku deneyimi yaratıyor. Parfüm, gül, yasemin ve vadi zambağının tazeleyici etkisiyle başlayan ve sıcak, odunsu bir tabana sahip olan parfüm her sıktığınızda sizi büyüleyecek ve etkileyici bir izlenim bırakacak bir koku sunuyor. Hem gündelik kullanımda hem de önemli günlerde kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak olan 408, zarafetinizi vurgulamak için mükemmel bir parfüm alternatifi.

9. Burberry Classic / Bargello 118 (Floral)

Burberry Classic'in muadili sayabileceğimiz Bargello 118; kayısı, yeşil elma, yasemin, şeftali, vanilya ve sandal ağacı gibi özenle seçilmiş kokulardan oluşan zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Parfüm, çiçeksi notalarıyla soft bir bahar kokusunu ön plana çıkararak ferahlatıcı bir etki sunuyor. Hem spor hem de casual kıyafetlerle mükemmel uyum sağlayan 118, her ortamda ve her zaman size özgüven ve zarafet katan bir kokuya sahip.

10. Yves Saint Laurent Libre / Bargello 228 (Oriental)

Zarif bir koku dengesine sahip olan Bargello 228, YSL'nin Libre parfümüne muadil olan bir ürün. Parfüm yasemin ve lavanta gibi çiçeksi notalarıyla tazelik hissi uyandırırken üzüm ve mandalina kokularıyla enerji dolu bir canlılık katıyor. Portakal çiçeği ve sedirle derinlik kazanan parfüm, vanilya ve misk notalarıyla bütünleşerek temizlik hissi veren bir koku sunuyor. Her mevsime uyumlu bir kokuya sahip olan Bargello 228, ferah hissetmeyi seven tüm kadınlar için ideal bir tercih sağlıyor.

