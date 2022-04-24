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Astrolog Zeynep Turan'dan Armağan Çağlayan'a yanıt! Erken seçim iddiası

24.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astrolog Zeynep Turan Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu ve ilginç yorumlarda bulundu. Astrolog Zeynep Turan büyük olayların 2022'de yaşanacağını iddia ederek 2023'ten beklentilerinin yüksek olduğunu da söyledi. Zeynep Turan erken seçim iddiasıyla da dikkat çekti.

Astrolog Zeynep Turan'dan Armağan Çağlayan'a yanıt! Erken seçim iddiası

Armağan Çağlayan'ın sunduğu Zor Ama Yine De Sor serisine Astrolog Zeynep Turan konuk oldu. 2023'ten beklentilerin yüksek olmasına rağmen büyük olayların asıl 2022'de olacağını belirten Turan, astrolojinin hiçbir zaman kendisini yanıltmadığını söyledi.

İnsanları astroloji ile korkutmamak gerektiğini dile getiren Turan, astrolojinin burçla, yükselenle değil gezegenlerin hareketiyle ilgili olduğunu vurguladı.

Astrolog Zeynep Turan Armağan Çağlayan'ın "Ekonomi sorunu devam edecek mi?" sorusuna "Devam edecek. Ekonomik krizimiz nisanda daha gözle görülür olabilir. Mayıs coşkusu olan bir yer erken seçime bağlanırız. Erken seçim olacak diyorum. Kimsenin bir şeyi değilim. Ekim-kasım-aralık ayları çok yüksek olacak ülke için. Dönüşümün eteğinde oturuyoruz" dedi.

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Zeynep Turan konuşmasının devamında ise şunları söyledi: "Ekim ayına kadar partilerin derdini değil ülkemizin dertlerine kulak kesileceğiz. 2022'nin zorlukları kadar tarıma da yönelim olacak. Ne olacaksa 2022'de olacak."

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Astrolog Armağan Çağlayan
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