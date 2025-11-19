Astronot eşi için 'Uzaydaki ilk suçu işledi' dedi! Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Eski bir Hava Kuvvetleri istihbarat görevlisi olan Summer Worden, boşanma sürecinde olduğu dönemde astronot eşi Anne McClain'in uzayda suç işlediğini" iddia etmişti. Worden, McClain'in Ocak 2019'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevliyken kendi banka hesabına izinsiz girdiğini söylemişti.

YALAN SÖYLEMİŞ!

Soruşturma başlatıldıktan sonra eşiyle ilgili suçlamalarda bulunan Worden, yalan söylediğini itiraf etti. ABD Teksas Güney Bölgesi Savcılığı'nın açıklamasına göre Worden, eski eşine yönelttiği suçlamalar nedeniyle beş yıla varan hapis cezası ve 250 bin para cezası alabilir.

NASA'nın 2013'te astronot olarak seçtiği Anne McClain, bu yıl mart ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na Crew-10 misyonunun komutanı olarak geri döndü.