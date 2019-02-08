Astronot İstanbul sokaklarında ne yapıyor? Yanıtı belli oldu

Yeşilay toplumda artan sigara bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla 9 Şubat ‘Sigara Bırakma Günü’ etkinliği kapsamında ilginç bir projeye imza attı. Sigara bağımlılığına ve pasif içiciliğe dikkat çekmek için Astranot kıyafeti giyen bir adam, toplu taşıma araçlarında dolaştı. Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık “Nefes alma alanlarının azaldığını ayrıca tütün kullanımıyla bir başkasının hava sahasına girdiğimizi, bir başkasının hakkına girdiğimizi, bir başkasının yaşam hakkına müdahil olduğumuzu gösterebilmek için bir proje gerçekleştirdik” dedi. Alkollü içki, uyuşturucu, sigara ve konulu alışkanlıklar üstüne yapılan çalışmalarına her gün bir yenisini ekleyen Yeşilay ilginç bir projeye imza attı. Daha önce bu konuda ‘Yeşil Dedektör’ uygulaması ve bir internet sitesi üzerinden sigara bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmalar yürüten kurum sefer de 9 Şubat ‘Dünya Sigara Bırakma Günü’ için anlamlı bir projeye imza attı. Temiz hava sahasının önemine ve topum içinde birçok kişinin maruz kaldığı pasif içicilik konusuna göndermelerde bulunmak amacıyla İstanbul’un farklı noktalarında toplu taşıma aracına binen bir Astronot kıyafetli bir kişi bu duruma dikkat çekmeye çalıştı.

Astronotun ne yaptığını öğrenmek için 9 Şubat’ı bekleyin!

???? #Yeşilay pic.twitter.com/VTEN3YsnVK — Yeşilay (@1920yesilay) 7 Şubat 2019 250 BİN KİŞİ İNDİRDİ



Yapılan düzenleme ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, “Yeşilay aynı anda bütün bağımlılıklarla mücadele eden bir dernek ve bu bağımlılıkların başında da sigara geliyor. Bu yüzden sigarayla mücadele bizim en önemli çalışma alanlarımızdan birisi. Bu alanda yapılan çalışmaların başında ‘Yeşil Dedektör’ uygulaması. Sağlık Bakanlığıyla birlikte yürüttüğümüz bir proje. Kapalı alanlarda tütün kullanımının ihlal edildiği durumlarda şikayetlerin yapılacağı bir uygulama geliştirdik. Şu ana kadar 250 bin kişi tarafından indirildi 100 bin civarında şikayet aldık. Yapılan şikayetlerin hepsi Sağlık Bakanlığına gidiyor oradaki yetkililer de gerekli kontrolleri gerçekleştiriyorlar. Bundan başka ‘bırakabilirsin.org’ sitemiz var burada daha önce geliştirdiğimiz kamu spotları yaptık ayrıca sitemizde insanlara yol gösterecek bir siteyi de oluşturmuş olduk. Son olarak da 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü için oluşturduğumuz Astronotlu viral filmimiz var onun mesajını o gün vereceğiz” dedi.