Asuman Dabak'tan uyuşturucu açıklaması!

Birlikte Yaşam Platformu ve Ego Psikolojik Danışmanlık paydaşlığında gerçekleştirilen panele bölgedeki sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, aileler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Panelin moderatörlüğünü deneyimli spiker Gülgün Feyman yaptı. Selda Alkor, Asuman Dabak, Didem Balçın, Uzman Psikoterapist Çağatay Öztürk, Dr. Hikmet Gülaçtı, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve STK Uzmanı Tuncer Dağ panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Birlikte Yaşam Platformu sözcüsü gazeteci Çetin Yılmaz platformun 2011 yılında bir grup bilim insanı ve avukat desteğiyle kurulduğunu dile getirdi. Yılmaz, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bağımlılık sorunu hakkında çözümler olduğunu ve bu konuda sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını ifade etti. Boğaziçi Okulları Genel Müdürü Burak Hasanbaşoğlu, bağımlılık gibi kapsamlı bir gündem başlığı altında, toplumu ilgilendiren kritik problemlerin ele alınmasının önemine değinerek, saygın konukları misafir etmekten duyduğu onur ve mutluluğu belirtti. Yıllarca kola bağımlısı olarak yaşadığını ifade eden Feyman, "Bir gün bırakmaya karar verdim. Bir yıl kadar önce başardım. Kola kaybetti, su kazandı. Suya bağımlıyım şimdi. İnsan isterse kurtulabiliyor" dedi.