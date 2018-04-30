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Asuman Dabak'tan uyuşturucu açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 15:43 | Son Güncelleme

Esenyurt Boğaziçi Okulları tarafından düzenlenen ’Bağımlılık’ paneline konuk olan oyuncu Asuman Dabak, "Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda. ’Ne olacak canım, herkes kullanıyor’ mantığı hakim. Yozlaşmış toplumda biz sanatçıların da payı var" dedi.

Asuman Dabak'tan uyuşturucu açıklaması!

Birlikte Yaşam Platformu ve Ego Psikolojik Danışmanlık paydaşlığında gerçekleştirilen panele bölgedeki sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, aileler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Panelin moderatörlüğünü deneyimli spiker Gülgün Feyman yaptı. Selda Alkor, Asuman Dabak, Didem Balçın, Uzman Psikoterapist Çağatay Öztürk, Dr. Hikmet Gülaçtı, Prof. Dr. Mansur Beyazyürek ve STK Uzmanı Tuncer Dağ panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Birlikte Yaşam Platformu sözcüsü gazeteci Çetin Yılmaz platformun 2011 yılında bir grup bilim insanı ve avukat desteğiyle kurulduğunu dile getirdi. Yılmaz, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bağımlılık sorunu hakkında çözümler olduğunu ve bu konuda sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını ifade etti. Boğaziçi Okulları Genel Müdürü Burak Hasanbaşoğlu, bağımlılık gibi kapsamlı bir gündem başlığı altında, toplumu ilgilendiren kritik problemlerin ele alınmasının önemine değinerek, saygın konukları misafir etmekten duyduğu onur ve mutluluğu belirtti. Yıllarca kola bağımlısı olarak yaşadığını ifade eden Feyman, "Bir gün bırakmaya karar verdim. Bir yıl kadar önce başardım. Kola kaybetti, su kazandı. Suya bağımlıyım şimdi. İnsan isterse kurtulabiliyor" dedi.

SELDA ALKOR: SİGARAYI YENDİM
Sigara bağımlılığını yendiğini anlatan Selda Alkor, "Günlük hayatımızda zaaflarımız var ve ben de sigara bağımlısıydım. Sigaranın zararlarını fazlasıyla gördüm, gerçek yüzünü anladım. Bir gün sigarayı yere attım ve ayağımla ezdim. ’Sen beni öldüremezsin, ama ben seni söndürürüm’ dedim. 35 yıl sonra sigarayı bırakmak önemliydi. İnsan sabah kalkınca önce aynaya bakmalı, sonra kendine sorular sormalı. Yaratıcı olan bir çok insanın aşırı bağımlılıkları olduklarını biliyorum. Bir garip Selda Alkor olarak, kötü alışkanlıklardan kurtulmanızı rica ediyorum" diye konuştu.

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Asuman Dabak uyuşturucu

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