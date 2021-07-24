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Aşure malzemeleri nelerdir? Aşure nasıl yapılır?

24.07.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden farklı lezzetleri buluşturan aşure için ev hanımları mutfağa girecek. Bereket getirmesi inancıyla büyük tencerelerde kaynatılarak paylaşılan aşure, yapımı oldukça pratik olan ama bir yandan da dikkat gerektiren bir lezzet. Bu Muharrem ayında en lezzetli aşureyi yaparak ikram etmek isteyen kişiler de, aşure yapmanın püf noktalarını araştırıyor.

Aşure malzemeleri nelerdir? Aşure nasıl yapılır?

Muharrem Ayı’nın onuncu günü yapılan Aşure için kısa bir süre kaldı. Bolluğun, bereketin ve paylaşımın simgesi olarak bilinen geleneksel olarak yapılan aşure, bu topraklarda doğan herkesin lezzetine aşina olduğu bir tatlı. Manevi değeriyle de sofralardaki yerini alan aşurenin kıvamının ve tadının iyi olmasını sağlamak için bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte, en lezzetli aşure tarifi...

AŞURE MALZEMELERİ NELER?

Aşurenin yapılışı için gerekli malzemeler şöyle sıralanabilir;

1 su bardağı kuru fasulye 1 su bardağı nohut yarım kilo buğday 1 su bardağı kuru üzüm 10 adet kuru kayısı 1 küçük portakal 8 adet kuru incir yarım çay bardağı kuş üzümü 3 adet karanfil 3 su bardağı toz şeker 1 su bardağı fındık nar Hindistan cevizi

AŞURE NASIL YAPILIR?

Bir gece önceden fasulye, nohutu ve ayrı tencerelerde ıslatın ve üzerilerine tuz ekleyin. Öte yandan bir gece önceden buğdayı da tencereye su ekleyerek az miktarda kaynatın.

Islattığınız nohut ve fasulyeyi aynı tencereye koyup kaynatın. Daha sonrasında da buğdayı ekleyin.

Buğdayı da ekledikten sonra hepsinin üzerini örtecek şekilde su ekleyin ve karıştırma işlemini sürdürün.

Karışım pişmeye başladıktan sonra üzerine, doğradığınız üzümü, kayısıları, kuş üzümünü, karanfil ve portakal kabuklarını ekleyip karıştırın

Bu nktadan sonra aşurenizi orta ateşte pişirmeye bırakın.

Yoğunlaşmaya başlayan aşurenin ateşini kapatın.

Bir müddet dinlendikten sonra aşurenizi kaşık yardımıyla kaselerin içine eşit miktarda doldurun.

Kaselerin üzerini süslemek kuru kayısı, tarçın, çekilmiş fındık ve nar tanelerinden yardım alabilirsiniz.

  • Son olarak ise bir süre dinlendikten sonra aşurelerinizi ev halkı ve komşularınıza ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Aşure malzemeleri nelerdir? Aşure nasıl yapılır?

PÜF NOKTASI

Baklagillerin akşamdan ıslatılıp, malzemelerin pişme süreleri farklı olduğu için ayrı ayrı haşlanması, aşure yapımının püf noktasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
aşure tarifi
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