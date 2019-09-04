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Aşure yapmanın püf noktaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 04.09.2019 10:23 | Son Güncelleme

Komşular birbirine kaseler içinde ikram ederken apartmanları enfes kokuların sardığı, kimi mahalle ve köy meydanlarında kazanlarla pişirilirken herkesin etrafında toplandığı o özel gün geldi! Muharrem ayının onuncu günü kutlanan ve bu yıl 9 Eylül’e denk gelen Aşure Günü, bir kez daha sevginin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olacak. Gastronometro’nun Eğitmen Şefi Vedat Demir, Aşure Günü için çok özel bir tarif paylaştı.

Aşure yapmanın püf noktaları

Sevginin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan aşureyi lezzetli ve keyifli bir şekilde tüketmek için için bu ayrıntılara kulak verebilirsiniz. İşte aşure yapmanın püf noktaları:

• Bakliyatları bir gece önceden suda ıslatın. Ertesi gün nişastadan arındırmak için ayrı ayrı haşlayın, sularını kullanmayın.

• Aşurenin rengini koyulaştıran ve taneli olan dut kurusu, kuru incir, kuru kayısı gibi meyveler için ön haşlama yapın ancak çıkan suyu kullanmayın.

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• Şekeri, bakliyatların pişmesini engelleyeceği için ilk malzemelerle birlikte değil, son aşamada ekleyin.

• Tanelerin dibe çökmemesi için çok sıcakken aşureyi kaplara doldurmayın.

AŞURE TARİFİ

100 g aşurelik buğday
50 g pirinç
65 g nohut
65 g kuru fasulye
80 g badem
80 g fındık
25 g kırık ceviz
25 g dolmalık fıstık
1/2 adet elma
110 g kuru üzüm
50 g kuru incir
25 g vişne kurusu
50 g kuru kayısı
25 g kuru dut
250 g toz şeker
15 ml gül suyu
1/4 vanilya çubuğu
1/2 çubuk tarcın
0,5 g safran
1 g tuz
2 adet karanfil
1/2 adet portakal kabuğu rendesi ve suyu
15 gr nişasta (60 ml su ile inceltilecek)
1,25 l su

YAPILIŞI

Aşurelik buğday, pirinç, nohut ve kuru fasulye bir gece önceden suda bekletilir ve her biri ayrı ayrı haşlanır.

Badem, ceviz, fındık ve dolmalık fıstık, fırında veya tavada renk alana kadar kavrulur. 1,25 litre su, safran, tuz, karanfil, çubuk tarçın ocağa konulur. Su kaynamaya başladıktan üç dakika sonra karanfil ve tarçın tencereden çıkarılır, bakliyatlar alınır ve kısık ateşte ara sıra karıştırılarak her bakliyat eşit derecede yumuşayıp yemeye hazır oluncaya kadar yaklaşık 15 - 20 dakika pişirilir.

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Bu sırada küp küp doğranmış elma, vişne kurusu, kuru üzüm, kuru kayısı, dut kurusu, portakal suyu ve portakal kabuğu rendesi ayrı bir yerde biraz yumuşayana kadar yaklaşık 15 - 20 dakika pişirilir ve diğer karışıma ilave edilir. En son şeker ve gül suyu ilave edilip 5 dakika daha pişirilmeye devam edilir. Bu sırada malzemelerin dağılmamasına dikkat edilir.

Aşure koyu bir kıvamda tercih ediliyorsa su ile inceltilmiş nişasta eklenebilir, akışkan seviliyorsa böyle bir bağlama işlemi yapılmaz. Aşure ılıdıktan sonra kaplara doldurulur. Üzerini süslemek için nar, Antep fıstığı, Hindistan cevizi, fındık, kuru incir ve kuru kayısı kullanılabilir.

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