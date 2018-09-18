Tarihi insanlık kadar eski: Hoşgörünün simgesi aşurenin hikayesi

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü olarak ilan edilmiştir. İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Aşure Günü, Arapça'da 10 manasına gelen aşara kelimesinden ortaya çıkmıştır.



Asırlardır devam eden önemli bir gelenektir. Sadece İslam'da yeri yoktur aşurenin; Hıristiyanlar ve Museviler tarafından da kutsal sayılan bir semboldür. Biz ise aşurenin Müslümanlıkta yerine değineceğiz bugün...

Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan aşure için, İslam kültüründe para harcamak 'sevap' sayılıyor. Onlarca farklı malzemenin bir araya getirilmesiyle hazırlanan aşure rivayete göre; Nuh peygamberin gemisi, ona inanlarla birlikte bir tufandan geçiyor ve sağ sağlim kurtuluyorlar. Gemi karaya geldikten sonra kalan yiyecekler toplanıp kaynatılıyor. Bu kaynatılan yemeğe de 'aşure' adı veriliyor. Aşure tatlısının ortaya çıkışı bu şekilde biliniyor.

Kimi kaynaklarda İslamiyetten önce İsrailoğulları başta olmak üzere birden fazla kesimin bugünde oruç tuttuğu söylenmektedir.



Muharrem ayında önemli ve geleceğine yön veren bazı olaylar da gerçekleşmiştir; Adem peygamberin tövbesinin kabul edildiği, Halil peygamberin Nemrut'un ateşinden kurtulduğu, Hz. Musa'nın kavmini Firavun'un zulmünden kurtardığı, Yunus peygamberin balığın karnından kurtulduğu, Eyüp peygamberin dertlerine şifa bulup yaralarının iyileştiği, Hz. Yakub'un oğlu Hz. Yusuf'a kavuştuğu ve gözlerinin açıldığı, Nuh peygamberin gemisinin karayı oturduğu gündür. Aşurenin içerisinde en az 12 malzeme olması gerektiği söylenir.