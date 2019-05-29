ASUS Republic of Gamers, Computex 2019’da yeni ürünlerini tanıttı

Tanıtılan ürünler arasında ROG Theta ve Theta Electret oyuncu kulaklıkları; ROG Strix XG17 taşınabilir oyuncu monitörü; ROG Strix güç kaynakları; ROG Strix LC 120/240/360 RGB hepsi bir arada (AIO) sıvı soğutma sistemleri ve Aura Sync aydınlatma üzerinde yeni kontrol seçenekleri sunan Aura Creator (beta) uygulaması bulunuyor. ROG Theta İyi yorumlar alan ROG Centruion modelinin izinden giden ROG Theta, sekiz ayrı sürücü ve sektörün ilk sanal subwoofer’ı ile 7.1 çevresel sesleri doğrudan oyunculara sunuyor. Sanal subwoofer’larla desteklenen ASUS Essence sürücüleri, derin baslarla birlikte çevreleyici bir ses ortamı oluşturuyor. Theta ayrıca, sektördeki bir başka ilk olan, yapay zeka destekli gürültü önleyicili mikrofona sahip. 50 milyon farklı sesi tanımlayıp önlemek için makine öğrenimi tekniklerinden yararlanan ürün, kullanıcının konuşmalarını tespit edip koruyarak oyun içinde net iletişim kurulmasını sağlıyor. ESS SABRE9601 dörtlü amplifikatör ve üst seviye ROG anakartlarda kullanılan özel ayarlı 7.1 DAC ile ev sineması sınıfı çıkış elde eden Theta, kayıpsız ses deneyimi sunuyor.

ROG Theta Electret ROG Theta Electret, Computex 2019’da tanıtılan ikinci oyuncu kulaklığı. Sektörde bir başka ilke imza atan Theta Electret, yüksek doğruluklu elektret sürücüler ile dinamik subwoofer’ları birlikte sunuyor. Gerçekçi stereo sesler güçlü ve etkili baslarla destekleniyor. Ses tutkunları düşünülerek geliştirilen Theta Electret, Hi-Fi kalitesi sağlıyor. Gümüş kaplama bakırdan üretilen 3,5 mm bağlantı kablosu, yüksek frekanslı ses üretimini destekliyor ve tüm ses türlerinde mükemmel doğruluk sunuyor. 3,5 mm - 6,3 mm jak adaptörüyle birlikte gelen Theta Electret’i, Hi-Fi sistemlere bağlamak da mümkün. TeamSpeak ve Discord sertifikalı entegre boom mikrofon da bulunan bu yeni kulaklık, oyun içi net iletişim sağlıyor. ROG Strix XG17 Mobil GPU’lar artık AAA oyunları yüksek kare hızlarında çalıştırabilse de, oyuncular hızlı tepki ve yüksek performans gerektiren e-spor arenasında 60 Hz’den fazlasını arıyor. Yüksek yenileme hızına sahip ekranların hem antrenman hem de yarışmalarda standart hale gelmesinin nedeni de bu. İşte ROG Strix XG17 tam burada devreye giriyor.

Yeteneklerini gittikleri her yerde geliştirmek isteyen rekabetçi oyuncular için tasarlanan Strix XG17, 17,3 inç boyutunda Full HD IPS ekrana sahip taşınabilir bir monitör. 240 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresiyle de dünyanın en hızlı taşınabilir monitörü unvanına sahip. Micro HDMI ve Type-C bağlantılarına sahip olan bu taşınabilir monitör, akıllı telefonlardan tabletlere, dizüstü bilgisayarlardan oyun konsollarına kadar her şeyle uyumlu. Yalnızca 800 gram ağırlığındaki Strix XG17, dahili pili sayesinde tek bir şarjla üç saate kadar 240 Hz performansı sergileyebiliyor. Hızlı şarj desteği sayesinde çabucak yeniden kullanmaya başlayabileceğiniz monitör, bir saat şarj edildikten sonra 2,7 saat çalışabiliyor. Diğer dikkat çekici özellikler arasında 48 Hz - 240 Hz arasında çalışan Adaptive-Sync bulunuyor. Bu özellik sayesinde, en mütevazı GPU’larla bile akıcı oynanış elde edilebiliyor. Kulaklık olmadığında kullanabileceğiniz dahili hoparlörler de bulunuyor. ROG Strix 750W Gold ve 650W Gold ROG Strix serisi güç kaynakları oyunculara üst düzey performans sunuyor. Dev ROG soğutma blokları ve 13 mm eksen teknolojili fanlara sahip 750W ve 650W modellerden oluşan seri, serin ve sessiz çalışıyor.

Japon üretimi kapasitörler ve düşük RDS (açık) MOSFET’ler, 10 yıllık garanti için temel oluşturuyor. Strix güç kaynakları bu sayede 80 PLUS Gold sertifikasını da taşıyor. Oyuncular sonuç olarak, en yoğun oyunlara dayanabilecek, son derece sessiz ve verimli bir güç kaynağına kavuşuyor. Dikkat çekici ve derli toplu görünüme sahip sistemler için Strix güç kaynaklarında tamamen modüler kablolar kullanılıyor. Ayrıca, kendinize özel bir görünüm oluşturmak için birlikte gelen çıkartma seçenekleri ve manyetik sembol de kullanılabiliyor. ROG Strix LC 120/240/360 RGB ROG Strix LC soğutucular, sorun çıkarmayan kapalı döngü ile yüksek performanslı sıvı soğutma sağlıyor. Hız aşırtmaya hazır Intel Core veya AMD Ryzen işlemcilerinden en yüksek değeri almak isteyen kullanıcılar bu soğutucularla mükemmel seçeneklere kavuşuyor. ASUS bu seriyi 120, 240 ve 360 mm boyutlarındaki adreslenebilir RGB fanlarla renkli bir tarz yaratmaya imkân tanıyan yeni modellerle genişletiyor. Adreslenebilir RGB’lere sahip, ROG tasarımı radyatör fanları, hava akışını ve statik basıncı optimize ediyor ve akustiği geliştiriyor. Millerdeki ROG çıkartmaları da ekstra bir tarz katıyor.