Asus ROG Strix Scope duyuruldu

Bu klavyede Ctrl tuşu, geleneksel Ctrl tuşlarından 2 kat daha geniş. Klavyedeki sol Windows tuşu da yanlışlıkla basma ihtimalini azaltmak için kısaltıldı.

Strix Scope’taki F12 tuşunun benzersiz bir işlevi sayesinde tüm çalışan uygulamalar gizlenip, sesleri kısılabiliyor ve anında gizlilik veya sessizlik sağlanabiliyor.

Strix Scope’taki tüm tuş başlıkları ASUS Aura RGB arka aydınlatma sisteminden tam olarak yararlanacak şekilde tasarlandı. Tuşların ikinci işlevleri kolay görünebilmeleri için dikkatlice yerleştirildi. F5-F12 tuşlarının ön taraflarında da aydınlatma kullanıldı.

Böylece hem medya kontrolleri hem de F tuş işlevleri net bir şekilde görülebiliyor. Hızlı Geçiş Anahtarı sayesinde oyuncular bu iki kontrol modu arasında anında geçiş yapabiliyor.

Strix Scope, oyuncular ve teknoloji meraklılarının tercih ettiği hassas mekanik hissi veren Cherry MX RGB anahtarlarıyla donatıldı. Almanya’da üretilen bu yüksek kaliteli anahtarlar her basışta en uygun direnci ve tepkiyi göstermeleriyle biliniyor.