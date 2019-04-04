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Asus ROG Strix Scope duyuruldu

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TEKNOLOJİ  | 04.04.2019 07:38 | Son Güncelleme

ASUS, ROG Strix Scope adlı mekanik oyuncu klavyesini duyurdu. Xccurate tasarımına sahip olan yeni modelde FPS oyunlarında avantaj sağlayan ekstra geniş bir Ctrl tuşu bulunuyor. Ctrl tuşu modern FPS oyunlarında başarı için kritik önem taşıyor.

Asus ROG Strix Scope duyuruldu

Bu klavyede Ctrl tuşu, geleneksel Ctrl tuşlarından 2 kat daha geniş. Klavyedeki sol Windows tuşu da yanlışlıkla basma ihtimalini azaltmak için kısaltıldı.

Strix Scope’taki F12 tuşunun benzersiz bir işlevi sayesinde tüm çalışan uygulamalar gizlenip, sesleri kısılabiliyor ve anında gizlilik veya sessizlik sağlanabiliyor.

Strix Scope’taki tüm tuş başlıkları ASUS Aura RGB arka aydınlatma sisteminden tam olarak yararlanacak şekilde tasarlandı. Tuşların ikinci işlevleri kolay görünebilmeleri için dikkatlice yerleştirildi.  F5-F12 tuşlarının ön taraflarında da aydınlatma kullanıldı.

Böylece hem medya kontrolleri hem de F tuş işlevleri net bir şekilde görülebiliyor. Hızlı Geçiş Anahtarı sayesinde oyuncular bu iki kontrol modu arasında anında geçiş yapabiliyor.

Strix Scope, oyuncular ve teknoloji meraklılarının tercih ettiği hassas mekanik hissi veren Cherry MX RGB anahtarlarıyla donatıldı. Almanya’da üretilen bu yüksek kaliteli anahtarlar her basışta en uygun direnci ve tepkiyi göstermeleriyle biliniyor.

Cherry MX Kırmızı, Kahverengi, Mavi, Siyah, Sessiz Kırmızı ve Hızlı Gümüş anahtarlarla uyumlu olan Strix Scope, kullanıcıların ister akıcı, sessiz ve doğrusal ister dokunsal tuşlarla istedikleri gibi oyun oynamasına imkan veriyor.

ROG Strix Scope’un Mayıs ayı içerisinde 699 TL fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

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asus klavye pc bilgisayar

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